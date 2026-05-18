Lo que necesitas saber: Jordan Carrillo suma tres goles en la liguilla con Pumas

¡Que golazo hizo Jordan Carrillo! Pumas está en la final de la Liga MX gracias a un joven de 24 años, nacido en Culiacán, que ya jugó en España con el Sporting de Gijón y que eliminó a Pachuca con un golazo de tiro libre. Estamos hablando de Carrillo, quien llegó a los felinos para esta temporada y ya suma tres goles en la actual liguilla y por quien Santos Laguna podría hacer un negocio sumamente jugoso.

Jordan Carrillo llegó a Pumas en calidad de préstamo y no hay opción de compra, sin embargo ha caído tan bien en el club felino que es imposible pensar en que habrá negociaciones con Santos al final de la actual temporada porque gracias a él y a su perro golazo están en la final de la Liga MX.

Jordan Carrillo tiene a Pumas en la final / Mexsport

El golazo de Jordan Carrillo que tiene a Pumas en la final de la Liga MX

Pachuca había ganado el juego de ida 1-0, en Hidalgo, por lo cual el equipo obligado a ganar en la vuelta era Pumas, que tuvo opción de marcar en el primer tiempo, pero Robert Morales falló la acción más clara. El paraguayo hizo un oso del tamaño de Ciudad Universitaria.

Sin embargo, Jordan Carrillo dio un paso a la inmortalidad con el gol de su vida, el cual llegó a los 56 minutos en un tiro libre que hizo recordar al golazo del Tuca Ferretti de la final de 1991 contra América, pues de su pierna derecha salió una raya que pegó en el poste y de ahí se envolvió en la red.

Carlos Moreno, el porrero del Pachuca, se quedó literalmente petrificado y lo único que le quedó fue buscar el balón en su portería con la mirada.

¿Contra quién jugará Pumas la final de la Liga MX?

Pumas cerró el torneo regular como líder, por lo cual jugará la vuelta de la final en Ciudad Universitaria, contra Cruz Azul, que a su vez eliminó a Chivas en el Estadio Jalisco.

El juego de ida se disputará el jueves 21 de mayo, pero no sabemos si este partido se llevará a cabo en Puebla o en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya ven que La Máquina no tiene casa. En tanto, el juego de vuelta será en el Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo.