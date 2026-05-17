Lo que necesitas saber: Bradley Lowery tenía un raro tipo de cáncer que afecta a 13 de cada millón de niños en todo el mundo

Sunderland venció 3-1 en calidad de visitante al Everton en la penúltima fecha de la Premier League, pero honestamente ese fue el dato menos relevante del juego. Este partido será recordado por las lindas manifestaciones en las tribunas para recordar a Bradley Lowery, un aficionado que ha dejado huella en la historia del Sunderland.

Bradley Lowery se dio a conocer en todo el mundo por ser aficionado al Sunderland, por su amistad con Jermain Defoe y por su alegría contagiosa a pesar de luchar contra un cáncer agresivo que interrumpió su historia a los seis años de edad.

Este 17 de mayo Bradley Lowery habría cumplido 15 años de edad y por ello la afición del Everton recibió a los fans del Sunderland con una manta gigante con la imagen del pequeño Bradley, quien sigue presente en la historia de su club.

“Hoy habría sido el 15º cumpleaños de Bradley Lowery. Un joven aficionado del Sunderland que conquistó todos nuestros corazones. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a su familia y a su equipo al Estadio Hill Dickinson esta tarde”, publicó Everton en sus redes sociales.

Everton recordó a Bradley Lowery / @Everton

La historia de Bradley Lowery que marcó al Sunderland

Bradley Lowery fue diagnosticado desde los 18 meses de edad con neuroblastoma, un extraño tipo de cáncer que afecta a 13 de cada millón de niños en el mundo.

Su afición por el Sunderland ayudó a darle visión a este diagnóstico y a que sus padres lograran recaudar dinero para sus tratamientos. En 2016, por ejemplo, se recaudó casi un millón de dólares para que recibiera un tratamiento en Nueva York, el cual mejoraría su calidad de vida.

Bradley Lowery se convirtió en el mejor amigo de Jermain Defoe, uno de los jugadores más importantes del Sunderland y con el que jugó de 2014 a 2017, por lo cual lo acompañó muchas veces en la cancha, tanto en partidos del club como con la Selección de Inglaterra.

Defoe con su mejor amigo, Bradley Lowery / @brfootball

Defoe con su mejor amigo, Bradley Lowery / @brfootball

Era común saber de visitas de Defoe a la casa de Bradley o en hospitales, de modo que el lazo era realmente fuerte y cuando Defoe tuvo que irse al Bournemouth tuvo palabras muy emotivas para su amigo. “Estará siempre en mi corazón”.

Bradley Lowery: “Era nuestro pequeño superhéroe”

Para ese entonces, Defoe sabía que el desenlace de Bradley estaba cerca. En diciembre de 2016, los médicos que atendían al pequeño descubrieron que el cáncer había progresado de tal manera que comunicaron a sus padres que a Bradley le quedaban solo meses de vida, por lo cual el tratamiento en Nueva York ya no era viable.

La última visita de Defoe a Bradley fue el 1 de julio de 2017 y el pequeño partió el 7 de julio. “Mi niño valiente se ha ido con los ángeles hoy”, compartió la familia del pequeño. “Él era nuestro pequeño superhéroe y luchó la pelea más grande, pero lo necesitaban en otra parte. No hay palabras para describir lo tristes que estamos”.

Sus padres siguen con el legado de Bradley a través de una fundación que recauda recursos para apoyar a otros niños con neuroblastoma.

Bradley Lowery, el fan eterno del Sunderland

Nueve años después, Bradley Lowery sigue siendo recordado por la afición del Sunderland, pero también por el futbol británico y el gesto del Everton trasciende más allá de cualquier resultado porque no es que se haya recordado su partida, sino que recordó otra fecha, la de su cumpleaños.

Bendito futbol.