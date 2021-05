La UEFA presenta el trofeo que se llevará el ganador de la Conference League

Ya se están terminando las ligas en Europa, sólo faltan algunas ligas en que tengan a su campeón y que se definan los lugares para las diferentes competiciones europeas de la siguiente temporada y con la nueva Conference League, que debuta en la siguiente campaña, aún resta por conocer el futuro de los equipos.

Poco a poco vamos conociendo más acerca de la Conference League, el sistema de competencia ya está definido y también algunos de los participantes del torneo. Ahora tenemos la oportunidad de conocer cómo luce el trofeo que se llevará el ganador del certamen.

Albania será la sede de la primera final en la historia de la Conference League, el estadio Arena Kombëtare verá coronarse al primer campeón del torneo el 25 de mayo del 2022 y tenemos que decirles que el trofeo, luce más que espectacular.

🏆 A new member of the family for 2021/22 – introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.

Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.

— UEFA (@UEFA) May 24, 2021