¿Quién es Jesús ‘Chino’ Pérez, el mexicoamericano que juega en el Dundalk de Irlanda?

La globalización en el futbol ha permitido que muchos futbolistas vayan a cualquier destino en el mundo para jugar futbol, en busca oportunidades o un futuro mejor, y aunque el sueño siempre será jugar en el primer plano de Europa, hay muchos jugadores que buscan suerte en otros países no tan tradicionales en el deporte, como Jesús ‘Chino’ Pérez.

Mexicanos por el mundo, en el mundo del futbol, son muchos y aunque algunos no tienen los reflectores que otros por las ligas en las que juegan, también tienen mucho mérito por dejar atrás todo lo que tienen por buscar el sueño de crecimiento profesional.

Jesús ‘Chino’ Pérez, nacido en los Estados Unidos, pero de raíces mexicanas. Su desarrollo profesional como futbolista lo realizó por completo en el país vecino y dio el salto al futbol europeo, pero llegó a un país en el que no es tan conocido el futbol o la liga como en España, Italia o Inglaterra.

Es fanático de la selección mexicana, se le ha visto apoyando al ‘Tri’ cuando tenía partidos en la ciudad de Chicago, dónde se formó. Sin jugar aún para ninguna selección oficialmente, es elegible para representar a nuestro país.

Llegó al Dundalk de Irlanda, equipo en los últimos años ha conseguido el éxito en su liga y aunque no ha trascendido en el plano internacional, más específicamente en la Europa League, pero que se ha vuelto uno de los constantes en la lucha por el título en la Premier Division.

Llegó a la más reciente temporada para desempeñarse como mediocampista en el Dundalk, con el dorsal 90 se busca ganar un puesto en el equipo y a sus 23 años de edad quiere demostrar que tiene la calidad necesaria para pertenecer a lo mejor de Europa.

La red social Tinder se usa para conocer a todo tipo de personas, principalmente más cercanas a tu ubicación, pero como cualquier otra red social, se puede y debe de agregar una pequeña biografía para describir el tipo de persona que eres o simplemente poner citas que te representen.

Jesús ‘Chino’ Pérez era usuario de esta red social y en su biografía reveló a su nuevo equipo de futbol y que tendría su primera aventura por Europa. Posiblemente, la mayoría de las personas anunciarían que ficharon por un nuevo equipo en otras redes sociales para llegar a más gente.

Pero no el mexicoamericano, pues le pareció mejor hacerlo en esta red social de encuentros amorosos, tal vez tendría más pegue o ligaría mejor haciéndolo de esa manera, desconocemos las razones aún, pero sin duda se llevó el premio al mejor anuncio de fichaje por un club.

Recién llegó a Irlanda y aunque el idioma no es una barrera para él, son pocos los minutos que ha tenido con el equipo. En 8 partidos que lleva con el equipo, sólo ha podido disputar 45 minutos, 5 partidos se quedó en la banca y en 2 no fue convocado.

Ante el Waterford, este viernes 30 de abril, el Dundalk volverá a saltar a la cancha para buscar revertir la mala situación futbolista que vive el club, pues se encuentra en la posición 7 con 6 puntos, a 14 del primer lugar de la clasificación que es St. Patricks.

Fundado en 1903, su casa es el Oriel Park y tiene una capacidad para 4,500 personas y son dirigidos por el irlandés Shane Keegan. El equipo tiene 14 campeonatos de primera división en su historia, 12 copas de Irlanda y 7 Copas de la Liga.

