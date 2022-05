¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Los cuartos de final de la Liga MX Femenil llegarán a su fin y los partidos de vuelta prometen un gran espectáculo. Por ahora, solo Tigres tiene casi amarrado el boleto a las semifinales y los demás duelos podrían incluir remontadas cardiacas.

América vs Pachuca, Chivas vs Pumas y Rayadas vs Tijuana parecen ser series más abiertas. En este momento Tuzas, Rojiblancas y Monterrey avanzarían; no obstante, la batalla será muy dura y te contamos por dónde ver los juegos para no perderte ni un detalles.

Mexsport

América y Atlas, a remontar para clasificar a semis de Liga MX Femenil

Las Tuzas sorprendieron en el partido de ida y se llevaron ligera ventaja con marcador de 2-1. La sorpresa se debe a que en el torneo regular, sufrieron una dolorosa goleada ante las Águilas y ahora los papeles se invirtieron. Pero la serie luce muy cerrada y las de Coapa apelarán al apoyo de su gente para remontar

América y Pachuca abrirán la actividad este domingo 9 de mayo a las 12:00 horas del centro de México. Por el día y la hora, se espera una gran entrada en el Estadio Azteca; sin embargo, si no puedes asistir, la transmisión correrá por cuenta de ViX.

Mexsport

Sin duda, Atlas tiene la misión más difícil. Para clasificar a semifinales de la Liga MX Femenil, las rojinegras tienen que remontar el 7-0 que Tigres les propinó en la ida. Un empate no basta, así que tendrían que ganar 8-0, algo que luce prácticamente imposible.

Aquellos que quieran presenciar una hazaña o un pase más de las Universitarias a la antesala de la final, se darán cita en el ‘Volcán’ este domingo 9 de mayo a las 21:00 horas del centro de México. ViX también llevará la transmisión.

A tus tres asistencias le sumas un gol @lizbethovalle7, juegazo que te estás aventando. pic.twitter.com/5oE5bxwJG7 May 5, 2022

Chivas vs Pumas: ¿Otro partidazo?

Contrario a lo que muchos esperaban, Pumas se plantó fuerte en el Olímpico Universitario y le sacó el empate a dos goles a Chivas. Si las Universitarias quieren clasificar a semifinales de la Liga MX Femenil, tienen que ganar sí o sí; cualquier empate favorece al Rebaño por su posición en la tabla.

El partido de vuelta de cuartos de final está programado para el lunes 9 de mayo a las 19:00 horas del centro de México. El Estadio Akron sí se abrirá para el público en general y la afición rojiblanca fue mayoría en la Ciudad de México, así que el apoyo también será clave. Además, la transmisión por televisión va por Fox Sports y Fox Sports Premium.

Tijuana va por 2 goles en Monterrey

Xolos y Rayadas se enfrentan por segunda Liguilla consecutiva en cuartos de final y ahora, las actuales campeonas tienen ventaja. Las dirigidas por Eva Espejo ganaron 1-0 gracias a un golazo de Aylin Avilez y tienen un buen colchón para el partido de vuelta en el BBVA.

Este encuentro cerrará la actividad de esta ronda en la Liga MX Femenil, el lunes 9 de mayo a las 21:00 horas del centro de México. Fox Sports y Fox Sports Premium también llevarán a cabo la transmisión del partido.