Veterana de la segunda guerra mundial encargada del primer lanzamiento en juego de la MLB

Mabel Johnson tiene 106 años y es una veterana de la segunda Guerra Mundial, así que fue invitada por los Royals de Kansas City para realizar el primer lanzamiento del partido entre los de Kansas y los mellizos de Minnesota en la MLB.

No existió mejor manera para comenzar los festejos por la independencia de los Estados Unidos en la MLB que celebrar a los veteranos de guerra, así que los Royals para su partido del viernes 2 de julio decidieron que tendría que ser especial ese primer lanzamiento del partido.

Mabel Johnson llegó a Kansas desde 1991, así que era la persona perfecta para arrancar el fin de semana del 4 de julio y una persona que ha vivido en el estado por 30 años, así que ella tampoco dudó en ir al Kauffman Stadium para lanzar esa pelota en la ceremonia del primer lanzamiento en un juego de la MLB.

Durante la segunda Guerra Mundial, Mabel Johnson sirvió a los Estados Unidos por 3 años en la Guardia Costera del país de las barras y las estrellas, una unidad creada para mujeres. Además, su esposo, también es un veterano de guerra.

A la mitad del partido, otra sorpresa sacudió el Kauffman Stadium, pues un soldado que había estado en Alemania durante los últimos 18 meses, regresó a los Estados Unidos y decidió sorprender a su madre en medio de un juego de la MLB.

La madre del soldado Braxton Barnes estaba participando en un concurso dentro de las instalaciones del estadio, pero todo era parte de la sorpresa, así que mientras estaba siendo parte de la dinámica, su hijo apareció para abrazarla por detrás y sorprenderla con su vuelta a casa.

“Safe at home” has a little extra meaning to it tonight.

Private Braxton Barnes has been stationed in Germany the past 18 months, he came home tonight to surprise his Mom. 💙#TogetherRoyal pic.twitter.com/blrnOaIlUK

— Kansas City Royals (@Royals) July 3, 2021