¡Los Golden State Warriors están a un triunfo de coronarse en la NBA! Las finales regresaron a San Francisco y aunque la casa se incendió en el tercer cuarto, los Warriors apagaron el fuego yEn caso de que los Celtics ganen ese encuentro, tendremos un séptimo y último partido, de regreso en la casa de los Warriors.

Esta es la primera vez en los playoffs de los Boston Celtics pierden dos partidos al hilo y también la primera vez que los Warriors lideran la serie por el campeonato. Jayson Tatum y compañía quedan obligados a ganar dos juegos de manera consecutiva, lo cual es una misión casi imposible, según los estadísticas, que indican que el 73% de los equipos que rompen el empate en el quinto partido, se quedan con el campeonato.

Esta vez Steph Curry tuvo un actuación discreta, respecto a lo que nos tenía acostumbrados, pues aportó 16 puntos, sin embargo, los Warriors encontraron en

Los Warriors comenzaron encendidos y tuvieron ventaja mayor de 15 puntos en el primer cuarto, por lo que los primeros 12 minutos los Celtics fueron aplastados, pero fueron construyendo su partido, igualaron fuerzas en el segundo cuarto y en el tercero Boston fabricó la remontada.

Mientras que los triples de los Warriors quedaron en intentos, el aro se abrió a la artillería de Boston, especialmente con los francotiradores, Tatum y Al Horford, quienes pusieron a los Celtics por primera vez en ventaja en el juego con poco más de cuatro minutos en el reloj.

Los Warriors, en casa, no se podían quedar sin reacción y recuperaron la ventaja con un triple de Jordan Poole casi desde media cancha con el cual dejó las cosas 75-74, y las cosas ardientes para el último cuarto.

Jordan Poole with another long-distance buzzer-beater on ABC! pic.twitter.com/zkrcFE2uxC