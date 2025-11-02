Will Smith, el nombre que ha ganado la Serie Mundial 6 años seguidos

Lo que necesitas saber: Dos jugadores de las Grandes Ligas se llaman Will Smith y han sido campeones desde 2020

Will Smith pegó el cuadrangular que dio el título a los Dodgers en la Serie Mundial 2025, ya con eso le basta para ser un nombre inolvidable. Pero hay más, porque es el sexto año consecutivo en que un Will Smith se corona campeón de las Grandes Ligas. ¡Una locura!

Will Smith dio el título a Dodgers / Foto: Getty

Un Will Smith es campeón de la Serie Mundial por sexto año consecutivo

Tenemos que remontarnos a la temporada 2019 para encontrar la última Serie Mundial en que un jugador llamado Will Smith no ganó el Trofeo del Comisionado.

Y es que el héroe del Clásico de Otoño 2025 también fue campeón en el 2020, comenzando la curiosa racha. Los siguientes tres años él no conquistó el título, pero sí su homónimo.

Hablamos del Will Smith que ganó la Serie Mundial con tres equipos distintos en años seguidos: Braves en 2021, Astros en 2022 y Rangers en 2023. De él ya te habíamos contado un poco al ser considerado un amuleto para ser campeón de la MLB, pero no pudo volver a coronarse en 2024.

Will Smith con los Royals / Foto: Getty

Fue de nuevo el Will Smith de los Dodgers quien obtuvo el anillo de campeón ese 2024, cuando Dodgers venció a Yankees en 5 juegos. Y sí, este 2025 consigue el bicampeonato.

Seis años seguidos en que la MLB tiene a un jugador llamado Will Smith en el equipo campeón, una historia curiosa, increíble y de esas que valen la pena contar más allá de lo que ocurre en el campo de juego.

Will Smith pegó el cuadrangular del título para Dodgers / Foto: Getty

“Sueñas con esto”: Will Smith tras el home run del campeonato

“Estuvo genial, poder lograrlo fue enorme; sueñas con esto, en una entrada extra, dar ventaja a tu equipo, nunca lo olvidaré”, fueron las palabras de Will Smith tras pegar el cuadrangular que vale un bicampeonato, según cita Yahoo Noticias.

“Este es un grupo especial, nunca dejamos de luchar, fue una batalla por siete partidos, ellos son un gran equipo. No hay nada mejor que esto”.

¿Será que en 2026 vuelve a ser campeón este Will Smith o algún otro? No lo dudemos ni tantito.