Lo que necesitas saber: Las campeonas se llevarán 2.3 millones de dólares, el mayor premio en un torneo de clubes femenino

Por primera vez en la historia tendremos campeonas intercontinentales en el futbol femenil con la creación de la Women’s Champions Cup. Torneo en el que se enfrentarán cuatro campeonas de diferentes zonas, desde la UEFA hasta la Concacaf.

La FIFA confirmó las fechas y sedes de la competencia. Las dos semifinales se jugarán el 28 de enero 2026 en el estadio del Brentford. La final y el partido por el tercer lugar será el 1 de febrero en el Estadio del Arsenal.

Lamentablemente ningún equipo mexicano participará en esta primera edición, pues Tigres Femenil perdió la oportunidad de jugarlo tras caer en la final de la Concachampions Femenil ante el Gotham FC.

Fotografía UEFA.com

¿Qué equipos jugarán la Women’s Champions Cup?

Ya conocemos a los cuatro equipos que jugarán la Women’s Champions Cup. Tenemos al Arsenal, campeonas de la Champions Femenil; al Gotham FC, ganadoras de la Concachampions; ASFAR, representantes de África que ya eliminaron a las campeonas de Asia y Oceanía; y no podía faltar el Corinthians, actuales monarcas de la Copa Libertadores.

Equipo País Campeón de Arsenal Inglaterra Champions League Gotham Estados Unidos Concachampions Corinthians Brasil Copa Libertadores ASFAR Marruecos Champions de África

¿Cómo se jugará la Women’s Champions Cup?

La Women’s Champions Cup arranca el 28 de enero del 2026. Se jugará con cuatro equipos y dos semifinales. La primera entre el Corinthians vs Gotham FC, y la segunda entre el Arsenal vs el ASFAR.

Los dos equipos ganadores avanzan directo a la final que se jugará el 1 de febrero en el Estadio del Arsenal, por lo que se espera que las ‘Gunners’ puedan llegar a la final y jugar delante de su gente.

Mientras tanto, los dos perdedores tendrán que enfrentarse por el tercer lugar.

Fase Partido Fecha Sede Semifinal 1 Corinthians vs Gotham FC Miércoles 28 de enero 2026 Estadio Brentford Semifinal 2 Arsenal vs ASFAR Miércoles 28 de enero 2026 Estadio Brentford Partido por el tercer lugar Por definir* Domingo 1 de febrero 2026 Estadio Arsenal Final Por definir* Domingo 1 de febrero 2026 Estadio Arsenal

Los históricos premios para los equipos que jugarán la Women’s Champions Cup

De lo que se perdieron los equipos de la Liga MX Femenil. La primera edición de este torneo supondrá premios históricos en el futbol femenino.

Las campeonas recibirán 2.3 millones de dólares, la mayor cantidad de dinero dada en premios en un torneo de clubes femenil en toda la historia. Las subcampeonas, por otro lado, podrán calmar la tristeza con el millón de dólares que les darán como premio.

Los equipos que pierdan las semifinales se llevarán 200 mil dólares nada despreciables tampoco, y las campeonas de Asia y Oceanía que ya fueron eliminadas en la fase previa (Auckland United y Wuhan Chegu Jiangda), se llevaron ya 100 mil.

Hubiera sido increíble que algún equipo mexicano pudiera llevarse un premio así, pero bueno, tocará esperar al próximo año, porque América y Pachuca están en la carrera por participar en la próxima edición si se coronan en la Concachampions Femenil este año.