Lo que necesitas saber: Xavi Hernández afirmó que este logró es gracias a las pioneras del futbol femenil que lucharon por hacer de un lugar.

La victoria de España sobre Inglaterra en la final del Mundial Femenil 2023, emocionó a todos, incluido a Xavi Hernández, campeón del mundo en el 2010, quien entiende más que nadie lo que las jugadoras tuvieron que pasar para llegar hasta la cima.

Xavi se sumó a las felicitaciones para la ‘Furia Roja’ y al mismo tiempo afirmó que es importante que se le de apoyo al futbol femenil, mucho más ahora que los resultados son innegables y palpables.

España ganó el Mundial Femenil 2023

Xavi, de campeón a campeonas

La Selección Femenil de España no hubiera logrado llegar hasta donde está si no fuera por aquellas pioneras que cuando no había referentes se convirtieron en una, que lograron de hacer un lugar en la historia a base de lucha y persistencia, lucha de la que es consciente el entrenador del Barcelona.

“Se tiene que apostar por ellas. Me he emocionado. Te pones en la piel de estas personas y lo que han sufrido para jugar al fútbol… Espectacular”. Xavi Hernández sobre la Selección Femenil de España

Xavi Hernández sobre el Mundial de España femenil / Foto: Getty Images

Aunque las luchas de ambos fueron distintas, en el 2010 Xavi y compañía tuvieron que pelear en la cancha para tocar la gloria máxima en el futbol, mientras que, las jugadoras han tenido que luchar fuera del campo para ganarse la oportunidad de jugar, llegar y ganar un Mundial es el resultado de más de 50 años del futbol femenil en España, no fue suerte, fue trabajo duro.

“Y sobre todo por las pioneras, a las que les costó mucho jugar al futbol siendo mujer” Xavi Hernández, entrenador del Barcelona

‘Los elogios son pocos a los que se España’

Para Xavi los elogios son pocos ante todo lo que han logrado sus compatriotas; “Los elogios son pocos a los que se merece la Selección Española campeona del mundo”. Hace tan solo siete meses las jugadoras del Barcelona Femenil se tuvieron que poner solas sus medallas ante el desinterés de la Liga en organizar una ceremonia de premiación.

“Creo que se tiene que apostar por ellas, al final lo han demostrado, han jugador muy bien. Me alegró por Jorge Vilda, por Rubiales, por la Federación por todas las jugadoras que han participado“ Xavi Hernández, campeón del mundo en Sudáfrica 2010

Jenni Hermoso, Alexia Putellas e Irene Paredes

Seguramente ahora veremos a varios directivos pelearse por estrechar las manos de las campeonas, aunque sea solo para fotos, sin embargo, está gesta de España las pone en el centro del mundo, el proceso que siga para las niñas que vienen detrás de está generación deberá ser mejor y sin tantas carencias.

Te puede interesar