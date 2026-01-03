Lo que necesitas saber: España será el segundo país con más carreras en la temporada 2026 de la F1, únicamente por debajo de Estados Unidos que tiene, Miami, Las Vegas y Austin.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inicia con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo y termina en Abu Dhabi del 4 al 6 de noviembre. Tendremos un total de 24 carreras, incluido el Gran Premio de México.

Hay dos cambios muuuy importantes. El primero, es la salida del Gran Premio de Imola del calendario, uno de circuitos más históricos. Y el segundo, es la entrada de Madrid, sí, España tendrá dos carreras.

Y claro, tendremos el esperado regreso de Checo Pérez a la parrilla.

Checo en las instalaciones de Cadillac

Fórmula 1 Temporada 2026

El 2026 iniciará con tres tests de pretemporada. El primero en Barcelona del 26 al 30 de enero. Los dos siguientes se realizarán en Sakhir, uno será del 11 al 13 de febrero y el último, del 18 al 20 del mismo mes.

Round Gran Premio Fecha Test Barcelona 26 – 30 de enero Test Sakhir 11 – 13 de febrero Test Sakhir 18 – 20 de febrero 1 Australia 6-8 de marzo 2 China 13 – 15 de marzo 3 Japón 27 – 29 de marzo 4 Bahréin 10 – 12 de abril 5 Arabia Saudita 17 – 19 de abril 6 Miami 1 – 3 de mayo 7 Canadá 22 – 24 de mayo 8 Mónaco 5 – 7 de junio 9 España 12 – 14 de junio 10 Austria 26 – 28 de junio 11 Reino Unido 3 – 5 de julio 12 Bélgica 17 – 19 de julio 13 Hungría 24 – 26 de julio 14 Países Bajos 21 – 23 de agosto 15 Italia 4 – 6 de septiembre 16 Madrid* 11 – 13 de septiembre 17 Azerbaiyán 24 – 26 de septiembre 18 Singapur 9 – 11 de octubre 19 Estados Unidos 23 – 25 de octubre 20 México 30 octubre – 1 noviembre 21 Brasil 6 – 8 de noviembre 22 Las Vegas 19 – 21 de noviembre 23 Qatar 27 – 29 de noviembre 24 Abu Dhabi 4 – 6 de noviembre

Gran Premio de México / Fotografía @F1

Gran Premio de México 2026

Seguro se preguntan: ¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026? Y acá les tenemos la respuesta; la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez será el domingo 1 de noviembre del 2026, aunque la actividad en el circuito inicia desde el 30 de octubre.

Lo mejor de todo es que, tendremos a México en el calendario de la F1 hasta el 2028 tras la renovación del contrato. Así que, al menos por dos años más habrá fiesta, velocidad y mucho ambiente, el mejor de todos, según los propios reconocimientos de la FIA.

Fotografía @F1

Adiós Imola, hola Madrid

La FIA decidió no renovar el contrato del Gran Premio de Imola. Según Stefano Domenicali, la prioridad de la F1 es buscar circuitos atractivos que puedan brindar emociones en la carrera por su trazado o con espectáculo, como Las Vegas, más allá de su historia dentro del Gran Circo.

Y mientras unos se van, otros llegan. En el lugar de Imola, tendremos el debut del Gran Premio de Madrid el 13 de septiembre.

Esto quiere decir que España será el segundo país con más carreras en la temporada 2026 de la F1, únicamente por debajo de Estados Unidos que tiene, Miami, Las Vegas y Austin.

España Barcelona – Cataluña Madrid

Estados Unidos Miami Austin Las Vegas



El circuito que tendrá el Gran Premio de Madrid – Foto: Cortesía

Calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1

En fin, por acá les dejamos todo el calendario para que vayan anotando las fechas en su calendario y no hagan planes los fines de carrera. Ya saben que los domingos son para ver la F1.

Deben saber que el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre, según la FIA, por petición de la empresa organizadora. Esto significa que la actividad en Bakú iniciará desde el 24 de septiembre.

“A raíz de una solicitud del promotor de Azerbaiyán y las partes interesadas gubernamentales pertinentes, la Fórmula 1 y la FIA acordaron trasladar el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 del domingo 27 de septiembre al sábado 26 para dar cabida a un día nacional”.

El 2026 será un año muy importante, tendremos 11 escuderías con la llegada de Cadillac, nuevo reglamento, un circuito nuevo y el regreso de Checo Pérez al ‘Gran Circo’.