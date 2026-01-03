Lo que necesitas saber:
España será el segundo país con más carreras en la temporada 2026 de la F1, únicamente por debajo de Estados Unidos que tiene, Miami, Las Vegas y Austin.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 inicia con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo y termina en Abu Dhabi del 4 al 6 de noviembre. Tendremos un total de 24 carreras, incluido el Gran Premio de México.
Hay dos cambios muuuy importantes. El primero, es la salida del Gran Premio de Imola del calendario, uno de circuitos más históricos. Y el segundo, es la entrada de Madrid, sí, España tendrá dos carreras.
Y claro, tendremos el esperado regreso de Checo Pérez a la parrilla.
Fórmula 1 Temporada 2026
El 2026 iniciará con tres tests de pretemporada. El primero en Barcelona del 26 al 30 de enero. Los dos siguientes se realizarán en Sakhir, uno será del 11 al 13 de febrero y el último, del 18 al 20 del mismo mes.
|Round
|Gran Premio
|Fecha
|Test
|Barcelona
|26 – 30 de enero
|Test
|Sakhir
|11 – 13 de febrero
|Test
|Sakhir
|18 – 20 de febrero
|1
|Australia
|6-8 de marzo
|2
|China
|13 – 15 de marzo
|3
|Japón
|27 – 29 de marzo
|4
|Bahréin
|10 – 12 de abril
|5
|Arabia Saudita
|17 – 19 de abril
|6
|Miami
|1 – 3 de mayo
|7
|Canadá
|22 – 24 de mayo
|8
|Mónaco
|5 – 7 de junio
|9
|España
|12 – 14 de junio
|10
|Austria
|26 – 28 de junio
|11
|Reino Unido
|3 – 5 de julio
|12
|Bélgica
|17 – 19 de julio
|13
|Hungría
|24 – 26 de julio
|14
|Países Bajos
|21 – 23 de agosto
|15
|Italia
|4 – 6 de septiembre
|16
|Madrid*
|11 – 13 de septiembre
|17
|Azerbaiyán
|24 – 26 de septiembre
|18
|Singapur
|9 – 11 de octubre
|19
|Estados Unidos
|23 – 25 de octubre
|20
|México
|30 octubre – 1 noviembre
|21
|Brasil
|6 – 8 de noviembre
|22
|Las Vegas
|19 – 21 de noviembre
|23
|Qatar
|27 – 29 de noviembre
|24
|Abu Dhabi
|4 – 6 de noviembre
Gran Premio de México 2026
Seguro se preguntan: ¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026? Y acá les tenemos la respuesta; la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez será el domingo 1 de noviembre del 2026, aunque la actividad en el circuito inicia desde el 30 de octubre.
Lo mejor de todo es que, tendremos a México en el calendario de la F1 hasta el 2028 tras la renovación del contrato. Así que, al menos por dos años más habrá fiesta, velocidad y mucho ambiente, el mejor de todos, según los propios reconocimientos de la FIA.
Adiós Imola, hola Madrid
La FIA decidió no renovar el contrato del Gran Premio de Imola. Según Stefano Domenicali, la prioridad de la F1 es buscar circuitos atractivos que puedan brindar emociones en la carrera por su trazado o con espectáculo, como Las Vegas, más allá de su historia dentro del Gran Circo.
Y mientras unos se van, otros llegan. En el lugar de Imola, tendremos el debut del Gran Premio de Madrid el 13 de septiembre.
Esto quiere decir que España será el segundo país con más carreras en la temporada 2026 de la F1, únicamente por debajo de Estados Unidos que tiene, Miami, Las Vegas y Austin.
- España
- Barcelona – Cataluña
- Madrid
- Estados Unidos
- Miami
- Austin
- Las Vegas
Calendario de la temporada 2026 de Fórmula 1
En fin, por acá les dejamos todo el calendario para que vayan anotando las fechas en su calendario y no hagan planes los fines de carrera. Ya saben que los domingos son para ver la F1.
Deben saber que el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre, según la FIA, por petición de la empresa organizadora. Esto significa que la actividad en Bakú iniciará desde el 24 de septiembre.
“A raíz de una solicitud del promotor de Azerbaiyán y las partes interesadas gubernamentales pertinentes, la Fórmula 1 y la FIA acordaron trasladar el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 del domingo 27 de septiembre al sábado 26 para dar cabida a un día nacional”.
El 2026 será un año muy importante, tendremos 11 escuderías con la llegada de Cadillac, nuevo reglamento, un circuito nuevo y el regreso de Checo Pérez al ‘Gran Circo’.