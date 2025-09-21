Lo que necesitas saber:

Oscar Piastri sumaba 44 Grandes Premios sin abandonar una carrera

Max Verstappen igualó a Checo Pérez como el piloto con más victorias en el Gran Premio de Azerbaiyán (dos triunfos cada uno) después de dar una paliza en Bakú, donde además firmó su sexto Grand Challenge al liderar las 51 vueltas de la competencia, conquistar la pole position y el triunfo, y con ello consumó su cuarta victoria de la temporada, sin embargo, la sorpresa la dio Carlos Sainz.

Verstappen estuvo acompañado en el podio por George Russell y Carlos Sainz, quien logró su primer podio con la escudería Williams, en Bakú.

Podio del Gran Premio de Azerbaiyán
Lando Norris no capitaliza el abandono de Piastri

Oscar Piastri abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán, pero Lando Norris perdió una oportunidad de oro para recortar una distancia sustanciosa en la lucha por el campeonato de pilotos de Fórmula 1 al finalizar en el séptimo lugar, lo cual le dio apenas seis unidades. 

La ventaja de Oscar Piastri sobre Lando Norris se reduce a 25 puntos en el campeonato de pilotos, mientras que Max Verstappen se acercó a 69 puntos de Piastri y a 44 de Lando Norris con su cuarta victoria de la temporada.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos
1 O. Piastri McLaren 324
2 L. Norris McLaren 299
3 M. Verstappen Red Bull 255
4 G. Russell Mercedes 212
5 C. Leclerc Ferrari 167

Primer podio de Carlos Sainz con Williams

Carlos Sainz conquistó su primer podio como piloto de Williams, al finalizar en el tercer puesto. Williams no lograba un podio desde el Gran Premio de Bélgica. “No puedo describir lo contento que estoy, es mejor incluso que mi primer podio. Estoy muy orgulloso de Williams, estamos en la dirección correcta”.

Sainz se convierte en el primer piloto, después de Alain Prost, en conquistar podios con las tres escuderías más importantes de Fórmula 1, que son Ferrari, McLaren y Williams.

Top 10

  1. Max Verdtappen
  2. George Russell
  3. Carlos Saiz
  4. Kimi Antonelli
  5. Liam Lawson
  6. Yuki Tsunoda
  7. Lando Norris
  8. Charles Leclerc
  9. Lewis Hamilton
  10. Isack Hadjar
Primer podio de Carlos Sainz en Williams
El error de Oscar Piastri en Azerbaiyán

Oscar Piastri tuvo una mala largada y finalmente impactó en el muro durante la primera vuelta. El primero de dos errores por parte del líder del campeonato fue cuando movió su McLaren antes de que se apagaran las luces del semáforo en el inicio de la carrera y al tratar de corregir perdió varias posiciones.

Producto de su desesperación, Piastri buscó recuperar posiciones, pero fue tan ansioso que terminó estrellando su auto en el muro. Con esto puso fin a una racha de 44 Grandes Premios consecutivos sin abandonar y el récord seguirá siendo dueño de este récord con 48. 

  • La última vez que Piastri abandonó una carrera en Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Miami, en 2023.

¿Última carrera de Franco Colapinto?

Franco Colapinto finalizó en el último lugar de entre los autos que terminaron la carrera. El piloto argentino sufrió un contacto con Alex Albon a mitad de la carrera y esto sentenció su rendimiento.

El piloto de Alpine había hecho una buena primera mitad y se llegó a colocar en la posición 13, pero el choque con Albon sepultó sus opciones de pelear por los puntos. Ya sea por rendimiento o por mala suerte, Colapinto podría perder su lugar para darle una oportunidad a Paul Aron en el cierre de la temporada y así definir el nombre del segundo piloto para 2026.

El choque entre Alex Albon y Franco Colapinto
Clasificación de Constructores

Posición Escudería Puntos
1 McLaren 623
2 Ferrari 286
3 Mercedes 290
4 Red Bull 272
5 Williams 101
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 61
8 Sauber 55
9 Haas 45
10 Alpine 20

