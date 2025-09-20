Lo que necesitas saber: Checo Pérez es, hasta ahora, el único piloto en ganar dos veces el Gran Premio de Azerbaiyán, en el 2021 y 2023. Suma también otra victoria, pero en la sprint race.

Max Verstappen se llevó la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán. En una qualy llena de banderas rojas y lluvia, el neerlandés marcó el mejor tiempo. Aunque la sorpresa la dio Carlos Sainz, quien saldrá segundo en la carrera, seguido de Liam Lawson en tercer puesto.

Oscar Piastri, el líder del campeonato de pilotos, chocó en los últimos minutos de la qualy, perdió la oportunidad de pelear por la pole y ahora tendrá que remontar varios lugares hasta el podio.

¿Dónde quedó Lando Norris? En el séptimo puesto. No pudo aprovechar el error de Piastri, ni la velocidad de su McLaren, por el contrario tuvo varios errores en su vuelta rápida.

Max Verstappen se lleva la pole en Azerbaiyán / @F1

Parrilla de salida Gran Premio de Azerbaiyán

N° Piloto Equipo 1° Max Verstappen Red Bull 2° Carlos Sainz Williams 3° Liam Lawson Racing Bulls 4° Kimi Antonelli Mercedes 5° George Russell Mercedes 6° Yuki Tsunoda Red Bull 7° Lando Norris McLaren 8° Isack Hadjar Racing Bulls 9° Oscar Piastri McLaren 10° Charles Leclerc Ferrari 11° Fernando Alonso Aston Martin 12° Lewis Hamilton Ferrari 13° Gabriel Bortoleto Sauber 14° Lance Stroll Aston Martin 15° Ollie Bearman Haas 16° Franco Colapinto Alpine 17° Nico Hulkenberg Sauber 18° Pierre Gasly Alpine 19° Alex Albon Williams 20° Esteban Ocon* Haas *Descalificado

Esteban Ocon fue descalificado de la qualy

El auto de Esteban Ocon no pasó la prueba de deflexión de la punta del plano principal del alerón trasero, por lo que quedó descalificado de la qualy de Azerbaiyán. Aunque tampoco se vio tan afectado, ya que había terminado en el puesto 18.

“Las cifras de deflexión medidas en el alerón trasero de Ocon durante los controles posteriores a la sesión superaron la deflexión permitida de 0,5 mm“.

Esteban Ocon, descalificado de la qualy de Azerbaiyán

Récord de banderas rojas

La qualy del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 registró un récord de banderas rojas, 6 en total, superó por 1 la cantidad que hubo durante el GP de Brasil del 2025. Está vez sí podemos decir que llovieron las banderas rojas.

Lewis Hamilton sigue sufriendo con Ferrari

La Q2 inició con otra bandera roja. Apenas en la vuelta de calentamiento, Ollie Bearman golpeó el muro con una de sus llantas traseras en la curva 2, por lo que se quedó fuera del resto de la qualy.

Lewis Hamilton no chocó, pero se fue eliminado de la Q2 en el 12° lugar, lo peor de todo es que Charles Leclerc sí avanzó en el 6° sitio con todo y que golpeó ligeramente el muro. Mientras que un Ferrari avanza con buenos tiempos, el otro, por alguna razón, no puede encontrar el ritmo del auto.

Lewis Hamilton después del GP de Hungría

Eliminados Q2

Fernando Alonso | Aston Martin

Lewis Haminton | Ferrari

Gabriel Bortoleto | Sauber

Lance Stroll | Aston Martin

Ollie Bearman | Haas

Lluvia de banderas rojas en la Q1 de Bakú

Los muros del circuito en Bakú no perdonaron a Nico Hulkenberg, Alex Albon y Franco Colapinto. Los tres pilotos quedaron fuera de la Q1 tras estrellarse contra los muros, incluso la sesión tuvo que detenerse en tres ocasiones con bandera roja.

Primero fue Albon, quién golpeó su llanta en la curva 1, la grúa tuvo que sacar al Williams de la pista. Minutos después llegó el turno de Hulkenberg, que perdió el control en la curva 4, para su fortuna logró llegar a pits con todo y que perdió su alerón delantero.

Aunque, la peor parte se la llevó Franco Colapinto en los últimos minutos de la Q1. El argentino, que todavía no tiene un lugar seguro en Alpine para el 2026, se estrelló contra el muro, se fue eliminado y saldrá desde el puesto 16° en la carrera. Un resultado que no le ayuda a conseguir la ansiada renovación.

Franco Colapinto choca en la Q1 de la Qualy en Bakú / @F1

