Lo que necesitas saber: Nina Gademan será la piloto de Alpine en 2026 en F1 Academy

En 2024, Abbi Pulling se convirtió en la primera piloto campeona de la F1 Academy desde que los equipos de Formula 1 comenzaron a involucrarse y apoyar a las jóvenes pilotos y a la categoría, de modo que Abbi celebró su campeonato con los colores de la escudería Alpine.

En 2025 adoptó a la neerlandesa Nina Gademan, con quien seguirá ligada en 2026, aunque ahora también contará con el apoyo de la española Carmen Jordá, quien ejercerá como directora de la Alpine F1 Academy.

Abbi Pulling en F1 Academy

Alpine se refuerza con Carmen Jordá en F1 Academy

Nina Gademan finalizó la temporada 2025 en la sexta posición, con 74 unidades, y por delante de Alba Larsen, una de las sensaciones que dejó este año, y su mejor momento fue el triunfo en la primera carrera disputada en Países Bajos.

Por reglamento, Gademan tendrá que disputar su última temporada en F1 Academy en 2026 y mientras tanto una de las tareas de Carmen Jordá será encontrar y pulir el talento de las siguientes generaciones.

Nina Gademan y su triunfo en Países Bajos

“Jordá encabezará las iniciativas de mentoría para pilotos femeninas dentro de la participación del BWT Alpine Formula One Team en la F1 Academy”, indica el comunicado.

“Es un honor liderar las iniciativas de mentoría para pilotos femeninas dentro de la F1 Academy junto con Alpine. Espero con entusiasmo trabajar con Qatar Airways y participar en eventos cercanos a los aficionados, así como en programas de alcance comunitario que destaquen el compromiso de la aerolínea con el empoderamiento y la excelencia. Este es un momento especial para mí, ya que regreso a Enstone, donde comenzó mi camino en la Fórmula 1”, indicó la piloto española de 37 años de edad.

Carmen Jordá con Franco Colapinto y Pierre Gasly

¿Quién es Carmen Jordá?

Carmen Jordá es una piloto española que comenzó su carrera a los 11 años, inspirada en su padre, Jose Miguel Jordá, quien también fue piloto. Compitió en Fórmula 3 de España y en GP3, además en la serie de desarrollo de IndyCar, Indy Lights, y en la antesala del ELMS, la Le Mans Series.

En 2015, Jordá asumió el rol de Piloto de Desarrollo en el equipo Lotus F1. Su trabajo en Lotus la llevó a participar en programas de simulador, además de apoyar al equipo en los Grandes Premios durante la temporada. Lotus se convirtió en 2016 en Renault, que a su vez se transformó en lo que hoy conocemos como Alpine.

Carmen Jordá durante su etapa en GP3 / Getty

También fue Piloto de Pruebas del equipo Nissan de Fórmula E durante la temporada 2018-19. Como resultado de su carrera, Jordá fue nombrada miembro de la Comisión de Mujeres en el Automovilismo de la FIA, con el objetivo de contribuir a crear una cultura automovilística inclusiva que funcione para las mujeres y valore su participación plena en todas las formas del deporte motor.