Lo que necesitas saber: El siguiente paquete de actualizaciones de Cadillac llegará en el mes de junio

Cadillac tiene como uno de sus principales objetivos ejecutar un desarrollo agresivo en sus autos en su temporada de debut en Fórmula 1 y así reducir la brecha con otros equipos lo más posible y en ese sentido el Gran Premio de Miami se había fijado como el primer punto para mostrar su primer paquete de actualizaciones y esa fecha ya llegó.

Cadillac necesitaba las carreras de Bahrein y Arabia

Las suspensiones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia jugó en contra de la escudería que reclutó al mexicano Checo Pérez como uno de sus pilotos, pues había mostrado una progresión muy importante en ritmo de carrera entre los Grandes Premios de Australia, China y Japón, sin embargo hay ilusión por poner a prueba el primer paquete de actualizaciones.

“Hemos hecho varias cosas para intentar mantener esa estabilidad (durante la pausa de abril), por delante de algunas simulaciones y representaciones de ciertas cosas, para que Miami no parezca Melbourne, segunda parte”, indicó el team principal de Cadillac, Greame Lowdon.

Hay que recordar que en la carrera en Australia, Cadillac tuvo que retirar el auto de Valtteri Bottas, mientras que Checo Pérez cruzó la meta con un espejo bailando y sin parte de la cubierta. Al equipo nuevo de la Fórmula 1 no le gustaría pasar por un episodio similar en el Gran Premio de Miami, la primera carrera en casa.

El Cadillac de Checo Pérez para el GP de Miami / FB Cadillac F1

El primer paquete de actualizaciones de Cadillac

Nick Chester, director técnico de la escudería Cadillac, explicó a The Athletic que el primer paquete de actualizaciones es amplio y tal vez sea el más grande de entre todos los equipos que ayude a reducir la brecha con otros equipos.

“Tenemos un piso nuevo, nuevos paneles para el piso, un nuevo alerón delantero, nuevos conductos de freno traseros y nuevas vías de suspensión trasera”, dijo Chester. Y claro, ya no no se le caerán los espejos al auto de Chequito.

Ya no se le caerán los espejos a Checo

Hasta ahora, solo Checo Pérez terminó una carrera dentro de la misma vuelta del líder, en el Gran Premio de Japón, pero ninguno de sus pilotos ha avanzado más allá de la Q1 en sesiones de calificación. El objetivo es ir mejorando el rendimiento de los autos de manera gradual.

“Esperamos haber traído un paquete de mejoras mayor que el de los demás. Me gustaría que nuestra diferencia con la mitad de la parrilla se redujera un poco”, mencionó el director técnico.

Uno de los aspectos que Checo había señalado era el hecho de que al auto le hacía falta mayor carga aerodinámica, lo cual podría evolucionar favorablemente con las actualizaciones en el alerón delantero y el piso, a partir de este Gran Premio de Miami.

La pregunta es ¿servirán estas actualizaciones bajo la lluvia de Miami? El siguiente paquete de actualizaciones de Cadillac se espera para el mes de junio, en el Gran Premio de Austria.