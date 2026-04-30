Lo que necesitas saber: La carrera podría ser suspendida en caso de tormenta eléctrica

La carrera del Gran Premio de Miami está amenazada por una tormenta eléctrica que podría obligar a los autos a regresar a la zona de pits. De acuerdo con el pronóstico del clima, la presencia de lluvia durante el día de la carrera es del 75%, así que es muy probable que los monoplazas rueden en un asfalto empapado, lo cual resulta peligroso para la nueva generación de autos de Fórmula 1, que tiene prohibido usar el Boost Mode en caso de lluvia.

La Fórmula 1 tuvo un receso de cinco semanas tras la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia, programados para el mes de abril. En ese periodo se analizó, discutió y modificó el reglamento técnico, impulsado en gran parte por el accidente sufrido por Ollie Bearman al tratar de esquivar al auto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.

Entre esas modificaciones se determinó que ejecutar el Boost Mode o Modo Impulso sería sumamente peligroso en condiciones de lluvia, en las cuales los neumáticos pierden adherencia.

¿Qué es el Boost Mode y por qué se prohibe bajo la lluvia?

El Boost Mode o Modo Impulso es la máxima potencia que pueden obtener los pilotos de la Fórmula 1, al combinar la energía producida por el motor de combustión interna junto con la energía regenerada por el motor eléctrico.

El Boost Mode se puede activar en cualquier zona de la pista a través de un botón instalado en el volante del piloto y cuándo éste se acciona el auto obtiene un impulso de hasta 350 kilovatios (KW), que se traduce a unos 475 caballos de fuerza. ¡O sea que sí es un trancazo de potencia!

En el accidente de Bearman, el piloto de Haas tenía el Boost Mode activado, mientras que Colapinto ya había agotado la energía de la batería. Para evitar situaciones de este tipo bajo lluvia, Fórmula 1 optó por prohibir el Boost Mode. Tal vez recordarás que en la era del DRS, este sistema también quedaba inhabilitado en carreras de lluvia.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Ollie Bearman lesionado en Japón

GP de Miami podría tener banderas rojas por tormentas eléctricas

Si bien se esperan temperaturas por encima de los 30 grados centígrados para la actividad del viernes y sábado, para el domingo hay amenazas de lluvia y tormentas eléctricas, lo cual obligaría a realizar detenciones bajo banderas rojas por recomendaciones de las autoridades estadounidenses.

El Sistema Meteorológico Nacional de Estados Unidos es claro al pedir a organizadores de eventos deportivos que se considere “la posibilidad de cancelar y posponer la actividad o evento”.

Desde 2025, Fórmula 1 y los organizadores del Gran Premio de Miami saben que si hay presencia o sonidos de rayos eléctricos, la carrera debe ser neutralizada con bandera roja.

En 2025 se corrió bajó lluvia en Miami / FB F1 Miami Grand Prix

Así que el domingo podríamos tener una carrera larga e incluso puede afectar a carreras soporte, como Fórmula 2 y F1 Academy.