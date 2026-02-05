Lo que necesitas saber:

Checo Pérez ganará más que Valtteri Bottas en Cadillac

¿Quién es el piloto que más dinero gana en la Fórmula 1? La respuesta es Max Verstappen con un total de 70 millones de dólares, lo que representa un aumento de cinco millones respecto al 2025. ¿Y cuánto ganará Checo Pérez en su regreso a Fórmula 1?

¿Cuánto dinero ganará Checo Pérez con Cadillac?

A unos meses de iniciar la temporada 2026, se dieron a conocer los salarios de todos los pilotos de la Fórmula 1, la cual marca el regreso del mexicano Checo Pérez, con la escudería Cadillac y quien tendrá un ingreso de ocho millones de dólares anuales, sin contar bonos de rendimiento ni otros acuerdos comerciales, los cuales son el mayor ingreso del volante tapatío.

Se estima que los ingresos de Checo por acuerdos comerciales es cercana a los 30 millones de dólares. En 2022 se filtró que habría ingresado poco más de 28 millones.

Checo se encuentra justo a la mitad de la tabla de sueldos de los pilotos, y se ubica delante de su compañero de equipo, Valtteri Bottas y muchos otros ‘novatos’, como Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Franco Colapinto y claro, Liam Lawson.

Checo Pérez y Valtteri Bottas
Checo Pérez y Valtteri Bottas / F1 Cadillac

Los pilotos con los mejores salarios de Fórmula 1

Max Verstappen es el piloto con mejor sueldo anual de la Fórmula 1 2026, con 70 millones de dólares, seguido de Lewis Hamilton, quien obtiene 60 millones como piloto de Ferrari.

El tercero es Charles Leclerc, quien obtiene 34 millones de dólares al igual que George Russell, quien renovó contrato con Mercedes. En 2025, el británico ganaba 15 millones, así que alcanzó un acuerdo importante para ganar más dinero que Lando Norris, a pesar de que éste es el campeón; Lando Norris gana 30 millones de dólares.

Max Verstappen salarios de pilotos 2026
Max Verstappen / FB Red Bull

¿Quiénes son los pilotos peor pagados en Fórmula 1?

El piloto con el peor salario de la Fórmula 1 2026 es el británico de 18 años de edad, Arvid Lindblad, debutante en la parrilla con Racing Bulls. El joven piloto tiene un ingreso de medio millón de dólares, al igual que Franco Colapinto, quien por primera vez arrancará una temporada de F1.

Liam Lawson y Ollie Bearman le siguen en la parte baja de la clasificación con un millón de dólares al año.

PosPilotoEscuderíaSalario anual
1Max VerstappenRed Bull70 millones
2Lewis HamiltonFerrari60 millones
3Charles LeclercFerrari34 millones
4George RussellMercedes34 millones
5Lando NorrisMcLaren30 millones
6Fernando AlonsoAston Martin20 millones
7Carlos SainzWilliams13 millones
8Oscar PiastriMcLaren13 millones
9Pierre GaslyAlpine12 millones
10Alex AlbonWilliams12 millones
11Lance StrollAston Martin12 millones
12Checo PérezCadillac8 millones
13Nico HulkenbergAudi7 millones
14Esteban OconHaas7 millones
15Isack HadjarRed Bull5 millones
16Valtteri BottasCadillac5 millones
17Gabriel BortoletoAudi2 millones
18Kimi AntonelliMercedes2 millones
19Ollie BearmanHaas1 millón
20Liam LawsonRacing Bulls1 millón
21Franco ColapintoAlpine500 mil dólares
22Arvid LindbladRacing Bulls500 mil dólares

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Alice Hedworth, despedida de Red Bull

Lo que sabemos sobre el despido de Alice Hedworth y otras tres personas en Red Bull
Así es la playera de Checo Pérez con Cadillac

Precios de la nueva playera y gorras de Checo Pérez con Cadillac
Checo Pérez y Valtteri Bottas

Checo Pérez explotará la velocidad real del Cadillac en los test de Bahréin
Adrian Newey

Adrian Newey: “El carro de Melbourne será muy diferente al que se vio en Barcelona”

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook