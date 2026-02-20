Lo que necesitas saber: Checo Pérez completó 139 vueltas en la última semana de test en Bahréin

Se terminaron los test de Fórmula 1 y Checo Pérez volverá a subir al Cadillac hasta la primera práctica libre del Gran Premio de Australia, el jueves 5 de marzo, y el propio piloto mexicano aceptó que aún quedan muchas cosas por hacer, por lo cual no nos debe causar sorpresa ni decepción el hecho de ver al nuevo equipo del mexicano en los últimos lugares en la primera carrera del año, junto a Aston Martin.

Cadillac fue el segundo equipo que dio menos vueltas durante la última ronda de test, con un total de 266 vueltas, de las cuales 139 se completaron con Checo Pérez al volante. El último día de ensayos, el mexicano simuló el ritmo de carrera y los resultados demuestran que estarán muy por debajo de los equipos punteros.

El auto de Checo Pérez en los test de Bahréin / FB Checo Pérez

¿Qué dice Checo Pérez de Cadillac tras los test?

Checo completó mil 667 kilómetros y explicó que, aunque las sensaciones son positivas con el auto, en términos generales, aún quedan muchos campos por mejorar, principalmente consideró que falta carga aerodinámica, y que llevará tiempo superar a otros equipos.

“De momento, el equilibrio del coche se siente bien. Creo que tenemos un coche equilibrado. Solo tenemos que salir y encontrar mucha carga. Creo que, como equipo, al ser nuevo y tener todos los departamentos en su sitio, va a llevar tiempo, y el reto aquí será superar en desarrollo a los equipos que nos preceden. Creo que ese es un reto enorme al que nos enfrentaremos este año”, indicó.

Checo Pérez destaca que Cadillac tiene un auto equilibrado / FB Checo Pérez

Cadillac, el segundo equipo con menos vueltas en Bahréin

Cadillac, con Checo Pérez y Valtteri Bottas, completaron 266 vueltas, 166 menos que Mercedes, la escudería que más veces giró en estos tres días. El equipo Checo solo superó en número de vueltas a Aston Martin, que apenas completó 128 decepciónales giros.

La buena noticia es que el programa de test se completó. Se solucionaron los problemas más serios y la unidad de potencia responde bien.

Escudería Vueltas Mercedes 432 Racing Bulls 407 Haas 404 McLaren 395 Williams 368 Alpine 359 Red Bull 329 Ferrari 324 Audi 286 Cadillac 266 Aston Martin 128

Cadillac podría quedar eliminado en la Q1 de Australia

Charles Leclerc impuso el mejor tiempo en el último día de test con un registro de 1:31.992, y Checo se quedó más de ocho segundos atrás, aunque se entiende que el tiempo de Leclerc obedece a una simulación de calificación. Aún así, la diferencia es abismal, pues Bottas también simuló calificación y quedó a más de tres segundos atrás.

Esta diferencia nos hace pensar que Cadillac no llegará con armas suficientes para pelear más allá de la Q1 durante la sesión de calificación del Gran Premio de Australia, salvo que pase algo extraordinario y casi fatídico con otros equipos.

Valtteri Bottas en Cadillac / FB Cadillac F1

Cadillac y Checo Pérez competirán con Aston Martin por el último lugar

El hecho de ser un equipo nuevo, coloca a Cadillac en el fondo de la parrilla. No peleará por puntos y el hecho de terminar carreras en la primera parte del calendario ya sería un logro en sí. Por lo tanto, no sería rival para ninguna otra escudería a lo largo del 2026. Eso se sabía.

Sin embargo hay un equipo al que le va peor y es Aston Martin, el equipo que menos vueltas pudo dar a lo largo de los test y el que tiene más problemas con la unidad de potencia. En el último día solo pudo girar seis vueltas, sin registrar tiempo, por lo tanto el Gran Premio de Australia nos podría dejar una “batalla” entre Cadillac y Aston Martin, por evitar los últimos lugares y por ahora Cadillac va mejor.

La diferencia es que Cadillac es un equipo nuevo, que apenas completó sus primeras 750 vueltas, con poco más de tres mil 400 kilómetros desde los test en Barcelona. Aston Martin compite en Fórmula 1 con ese nombre desde 2021 y ha invertido una fortuna para en infraestructura, tecnología y en el fichaje de Adrian Newey.

Checo a punto de salir a pista / FB Checo Pérez

Si Cadillac termina por delante de Aston Martin en Australia, y en carreras posteriores, Checo Pérez y Valtteri Bottas se podrían apuntar su primer triunfo, como los Fabulosos Cadillacs.