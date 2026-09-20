Lo que necesitas saber: Real Madrid está en el cuarto lugar de la tabla general, a seis puntos del Barcelona

¿Adivina quien se quejó del arbitraje después de la derrota de su equipo? Si pensaste en Miguel ‘Piojo’ Herrera, te acarearse muchísimo, pero no, esta vez fue José Mourinho, quien hasta llevó imágenes a la conferencia de prensa después de la derrota del Real Madrid en el derbi contra el Atlético de Madrid.

Los Colchoneros se impusieron 2-1 y el Real Madrid no sólo perdió el subliderato, sino que se cayó hasta el cuarto lugar de la tabla general, con 15 puntos, mientras que el Barcelona ya se les escapó en el liderato con 21.

Así marchan los primeros lugares de La Liga

1. Barcelona: 21 puntos

Barcelona: 21 puntos 2. Real Betis: 18 puntos

Real Betis: 18 puntos 3. Atlético de Madrid: 16 puntos

Atlético de Madrid: 16 puntos 4. Real Madrid: 15 puntos

Real Madrid: 15 puntos 5. Sevilla 13 puntos

Mourinho carga contra el arbitraje tras la derrota del Real Madrid

Tras finalizar el partido, José Mourinho apareció en la sala de prensa con un par de imágenes impresas con las fuertes entradas del ‘Cuti’ Romero sobre Jude Bellingham y de Lee Kang-in sobre Federico Valverde, que debieron ser expulsiones.

“Nos podíamos ahorrar la conferencia de prensa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras“, dijo el estratega merengue.

| Mourinho brought two pictures of the supposedly two clear red cards at the press conference! pic.twitter.com/Ivie0zO1Vh — Kalshi FC (@KalshiFC) September 20, 2026

La entrada del ‘Cuti’ Romero sobre Bellingham se dio pasados los 35 minutos de juego, cuando el marcador estaba 0-0.

FUE CON TODO JUDE BELLINGHAM CONTRA EL CUTI ROMERO



PERO EL ARGENTINO DEJA EL PIE Y LO PISA



ESTÁ CALIENTE EL DERBI ENTRE ATLÉTICO Y REAL MADRIDpic.twitter.com/0snpMWLtGE — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 20, 2026

La entrada de Lee Kang-in sobre Federico Valverde fue al inicio del segundo tiempo, aún con el marcador sin movimientos.

FUE DURÍSIMA LA ENTRADA DE KANG-IN LEE SOBRE FEDERICO VALVERDE



EL SURCOREANO NI SIQUIERA VIO TARJETA



ESTÁ MUY CALIENTE EL DERBI ENTRE ATLÉTICO Y REAL MADRID pic.twitter.com/GJa5HLmPrH — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) September 20, 2026

Mourinho: Son dos tarjetas rojas claras

Podrá caerte bien o mal Mourinho, pero esta vez el portugués tiene razón en cuanto a que las dos entradas debieron ser castigadas con tarjetas rojas, y durante la conferencia de prensa criticó el hecho de que el árbitro asignada no tuviera reconocimiento internacional y por lo tanto consideró que el juego le quedó grande.

Pero además, se le fue con todo al VAR, pues tampoco hubo intervención para echarle una manita al silbante central. De haberse castigado estas entradas, Real Madrid podría haber jugado cerca de 50 minutos con superioridad numérica.

“El que tiene que estar feliz, además de la gente del Atlético, es el Comité por la designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Lo primero es que una semana antes del partido ya se sabía quién es el árbitro, cuando se sabe 24 horas antes. En este caso ha sido una semana antes”, reclamó.

José Mourinho en la conferencia de prensa

“El árbitro tiene 41 años, no es internacional, no será porque es un gran árbitro. El pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión de los años 80, que ya se ve muy poco en el día de hoy”, manifestó antes de cargar contra el VAR.

“El pobre árbitro no tiene experiencia, ni dimensión, viene a un derbi… pero el VAR no tiene presión, porque ahí en Las Rozas no hay presión, o hay presión y no lo sabemos. Me hubiese gustado salir con victoria pero también sin tener que hablar”, añadió.

A Mourinho se le olvidó revisar la expulsión de Dean Huijsen

Mourinho, sin embargo, no criticó la expulsión de su jugador, Dean Huijsen, quien cometió un penal, el cual provocó el 2-0 del Atlético de Madrid, por un jalón a Giuliano Simeone y que estuvo bien aplicada al tratarse del último hombre en situación defensiva ante una oportunidad manifiesta de gol.

¡Penal y expulsión de Dean Huijsen!



El Atlético de Madrid con una oportunidad inmejorable de tomar ventaja ante el Real Madrid#DerbiMadrileño pic.twitter.com/GssMwIDzqW — Fulbox (@fulboxOficial) September 20, 2026

“¿La expulsión de Huijsen? Confieso que todavía no la he visto“, respondió el técnico portugués.