Lo que necesitas saber: Por ahora medios internacionales han reportado la muerte de al menos tres civiles y 20 personas heridas, los reportes aún continúan actualizándose.

Durante la madrugada de este 20 de septiembre se registró un ataque en Moscú que hasta ahora se conoce como el más grande que ha vivido la capital rusa y es que, según las autoridades rusas, Ucrania habría lanzado el ataque.

Y es que el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que las defensas rusas interceptaron más de mil 600 drones, de los cuales al menos 450 tenían como dirección a Moscú, y calificó la ofensiva como uno de los mayores ataques registrados en la capital rusa.

Hubo daños en edificios y en una refinería

Tras los ataques hubo varios puntos que destacaron por lo desastrosos que fueron, pues entre ellos se encuentra una refinería de petróleo de Moscú ubicada en Kapotnia.

Sin embargo, este no fue el único punto afectado, pues también se registraron daños en algunos edificios residenciales de la región, en donde las autoridades evacuaron rápidamente a al menos 400 personas de un edificio de 21 pisos luego de que un dron impactara en el inmueble y provocara un incendio.

Y aunque por ahora medios internacionales han reportado la muerte de al menos tres civiles y 20 personas heridas, los reportes aún continúan actualizándose.

Y es que este ataque coincidió con el último día de las elecciones parlamentarias en Rusia, ante lo que el presidente ruso aseguró que la ofensiva buscaba interrumpir los comicios, aunque las autoridades confirmaron que las votaciones continuaron.

Aunque Zelenski ya salió a hablar sobre el ataque

Y es que por medio de X, Volodímir Zelenski salió a dar declaraciones bastante fuertes y fue él mismo quien confirmó que una instalación clave de la industria petrolera rusa y una instalación logística recibieron impactos en la región de Moscú.

Zelenski también mencionó sistemas como FP-1, RZ-100, MICH-2000, Palianytsia, Vendetta, Liutyi, Bars, Flamingo, Sichen y Pelican, y agradeció la participación de distintas unidades de seguridad e inteligencia ucranianas.

Y eso no fue todo, pues también aseguró que los ataques buscan afectar los recursos económicos de Rusia, ya que, según su postura, estos mantienen la maquinaria de guerra rusa.

Por ahora, el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa con nuevos ataques de largo alcance y, lamentablemente, estos también han dejado personas fallecidas y heridas.