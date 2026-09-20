La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue aumentando y ahora Washington pidió a sus ciudadanos extremar precauciones si se encuentran en Medio Oriente. El Departamento de Estado emitió una nueva alerta de seguridad ante el riesgo de ataques contra intereses estadounidenses y posibles afectaciones al transporte aéreo en la región.

Lo que necesitas saber: El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos revisar directamente la información de aeropuertos y aerolíneas, pues las operaciones pueden cambiar conforme evolucione la situación de seguridad.

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue aumentando y ahora Washington pidió a sus ciudadanos extremar precauciones si se encuentran en Medio Oriente.

El Departamento de Estado emitió una nueva alerta de seguridad ante el riesgo de ataques contra intereses estadounidenses y posibles afectaciones al transporte aéreo en la región.

La recomendación también alcanza a quienes tengan planeado viajar hacia o a través de Medio Oriente: Estados Unidos pidió reconsiderar esos viajes y mantenerse atentos a cualquier cambio.

Donald Trump en la Casa Blanca // X:@WhiteHouse

¿Qué está pasando en Medio Oriente?

De acuerdo con la alerta, las instalaciones diplomáticas estadounidenses ya han sido blanco de ataques, incluso algunas que se encuentran fuera de Medio Oriente.

Washington también advirtió que Irán y grupos que lo respaldan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero, incluidos sitios relacionados con ciudadanos, empresas e instituciones de ese país.

Y aquí entra otro problema: los vuelos. El gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos revisar directamente la información de aeropuertos y aerolíneas, pues las operaciones pueden cambiar conforme evolucione la situación de seguridad.

Eso podría traducirse en cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y otras interrupciones para quienes viajan por la zona.

Arabia Saudita también aparece en la alerta

La situación no se limita a Irán. Estados Unidos mantiene advertencias de viaje para distintos países de Medio Oriente.

En Arabia Saudita, por ejemplo, Washington mantiene el nivel 3, que significa “reconsiderar el viaje”, debido, entre otros factores, al riesgo de ataques con drones y misiles iraníes contra intereses estadounidenses.

Además, la alerta menciona los ataques de los hutíes respaldados por Irán y los riesgos que enfrentan ciudades y aeropuertos civiles saudíes.

El 15 de septiembre, la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen señaló que los hutíes habían atacado tres ciudades saudíes y dejado 13 civiles heridos. Arabia Saudita respondió con ataques contra posiciones hutíes en Yemen, según el reporte citado con la información original.

Por ahora, el mensaje de Estados Unidos es claro: quienes están en Medio Oriente deben mantenerse atentos a las indicaciones oficiales, revisar el estado de sus vuelos y considerar los riesgos antes de viajar por la región.