Lo que necesitas saber: El Gran Premio de Canadá tendrá tres carreras de F1 Academy

¡Este fin de semana tenemos Fórmula 1! La temporada 2026 ha tenido espacios prolongados entre una y otra carrera, pero se compensa con el hecho de que el Gran Premio de Canada se corre con formato sprint, así que tendremos mucha actividad en pista, actualizaciones importantes en el Cadillac de Checo Pérez y aquí van tus horarios y transmisiones.

Desde hace algunos meses se dio a conocer que el Gran Premio de Canadá será transmitido por primera vez en Netflix tras alcanzar un acuerdo con Apple TV, pero ojo porque debes tener en cuenta que esto sólo aplica para la banda que vive en Estados Unidos, así que no te confíes si ves publicaciones relacionadas con esto.

Gran Premio de Canadá / FB Cadillac F1

¿A qué hora es el GP de Canadá de F1?

El Gran Premio de Canadá comenzará este viernes a las 10:30, con la única práctica libre y de ahí nos seguimos con la calificación de la sprint a las 14:30 horas.

La actividad del sábado inicia a las 10:00 con la carrera sprint y nos seguimos derecho con la sesión de calificación para la carrera normal, a las 14:00.

La carrera del Gran Premio de Canadá es a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo por F1TV y Sky Sports México. Esta vez no va por televisión abierta.

Sesión Día Hora Transmisión Práctica Libre Viernes 22 de mayo 10:30 Sky Sports

F1TV Clasificación Sprint Viernes 22 de mayo 14:30 Sky Sports

F1TV Carrera Sprint Sábado 23 de mayo 10:00 Sky Sports

F1TV Qualy Sábado 23 de mayo 14:00 Sky Sports

F1TV Carrera Domingo 24 de mayo 14:00 Sky Sports

F1TV

Checo Pérez en el GP de Miami / FB Cadillac F1

Checo espera mejoras en el Cadillac para el Gran Premio de Canadá

Cadillac llevó su primer paquete de actualizaciones al Gran Premio de Miami, donde el equipo dio un paso adelante durante ciertas sesiones en el tema del desarrollo del monoplaza y Checo Pérez explicó que en el Gran Premio de Canadá el objetivo es sacarle mayor provecho a estos componentes.

“Ahora se trata de perfeccionar lo que tenemos y extraer el verdadero potencial en todos los elementos. Hubo claros destellos de progreso real y necesitamos juntarlo todo al mismo tiempo. Si podemos hacerlo, creo que estaremos más cerca del grupo de delante”.

Fin de semana con F1 Academy

En Canadá no sólo tendremos Fórmula 1, sino que habrá actividad con la segunda fecha de F1 Academy, que llevará a cabo tres carreras durante este fin de semana para compensar el programa que se perdió Arabia. Aquí la atención se centra en la pelea que traen Alisha Palmowski (Red Bull) y Alba Larsen (Ferrari), candidatas al título.

Sesión Día Hora Transmisión Práctica Libre Viernes 22 de mayo 7:00 F1TV Qualy Viernes 22 de mayo 16:00 F1TV Carrera de reposición Sábado 23 de mayo 7:45 F1TV Carrera parrilla invertita Sábado 23 de mayo 16:05 Sky Sports

F1TV Carrera principal Domingo 24 de mayo 8:45 F1TV