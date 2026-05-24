Lo que necesitas saber:

El Gran Premio de Canadá tendrá tres carreras de F1 Academy

¡Este fin de semana tenemos Fórmula 1! La temporada 2026 ha tenido espacios prolongados entre una y otra carrera, pero se compensa con el hecho de que el Gran Premio de Canada se corre con formato sprint, así que tendremos mucha actividad en pista, actualizaciones importantes en el Cadillac de Checo Pérez y aquí van tus horarios y transmisiones. 

Desde hace algunos meses se dio a conocer que el Gran Premio de Canadá será transmitido por primera vez en Netflix tras alcanzar un acuerdo con Apple TV, pero ojo porque debes tener en cuenta que esto sólo aplica para la banda que vive en Estados Unidos, así que no te confíes si ves publicaciones relacionadas con esto. 

Gran Premio de Canadá
Gran Premio de Canadá / FB Cadillac F1

¿A qué hora es el GP de Canadá de F1?

El Gran Premio de Canadá comenzará este viernes a las 10:30, con la única práctica libre y de ahí nos seguimos con la calificación de la sprint a las 14:30 horas. 

La actividad del sábado inicia a las 10:00 con la carrera sprint y nos seguimos derecho con la sesión de calificación para la carrera normal, a las 14:00. 

La carrera del Gran Premio de Canadá es a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y se podrá ver en vivo por F1TV y Sky Sports México. Esta vez no va por televisión abierta.

SesiónDíaHoraTransmisión
Práctica LibreViernes 22 de mayo10:30Sky Sports
F1TV
Clasificación SprintViernes 22 de mayo14:30Sky Sports
F1TV
Carrera SprintSábado 23 de mayo10:00Sky Sports
F1TV
QualySábado 23 de mayo14:00Sky Sports
F1TV
CarreraDomingo 24 de mayo14:00Sky Sports
F1TV
Checo Pérez en el GP de Miami
Checo Pérez en el GP de Miami / FB Cadillac F1

Checo espera mejoras en el Cadillac para el Gran Premio de Canadá

Cadillac llevó su primer paquete de actualizaciones al Gran Premio de Miami, donde el equipo dio un paso adelante durante ciertas sesiones en el tema del desarrollo del monoplaza y Checo Pérez explicó que en el Gran Premio de Canadá el objetivo es sacarle mayor provecho a estos componentes.

“Ahora se trata de perfeccionar lo que tenemos y extraer el verdadero potencial en todos los elementos. Hubo claros destellos de progreso real y necesitamos juntarlo todo al mismo tiempo. Si podemos hacerlo, creo que estaremos más cerca del grupo de delante”.

Fin de semana con F1 Academy

En Canadá no sólo tendremos Fórmula 1, sino que habrá actividad con la segunda fecha de F1 Academy, que llevará a cabo tres carreras durante este fin de semana para compensar el programa que se perdió Arabia. Aquí la atención se centra en la pelea que traen Alisha Palmowski (Red Bull) y Alba Larsen (Ferrari), candidatas al título.

SesiónDíaHoraTransmisión
Práctica LibreViernes 22 de mayo7:00F1TV
QualyViernes 22 de mayo16:00F1TV
Carrera de reposiciónSábado 23 de mayo7:45F1TV
Carrera parrilla invertitaSábado 23 de mayo16:05Sky Sports
F1TV
Carrera principalDomingo 24 de mayo8:45F1TV
Alba Larsen con los colores de Ferrari
Alba Larsen con los colores de Ferrari

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