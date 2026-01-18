Lo que necesitas saber: Checo Pérez tiene contrato por dos años con la escudería Cadillac

La historia de Cadillac como equipo de Fórmula 1 ha comenzado y Checo Pérez fue el protagonista de este capítulo en su regreso a Gran Circo, al rodar por primera vez el primer auto del equipo estadounidense durante el shakedown en el circuito de Silverstone, solo unos días antes de los primeros test de la temporada, en Barcelona.

Lo que no se vio del Shakedown de Cadillac con Checo Pérez

Casillas se convirtió también en el primer equipo en mostrar su auto en pista, al menos con cierto detalle, ya que días antes había sido Audi el que puso su monoplaza en pista, pero las imágenes compartidas no permitieron ver en realidad grandes aspectos del bólido.

¿Qué sucedió el día del shakedown de Cadillac? Aunque fue una sesión positiva, no todo fue maravilloso, además pudimos notar algunos aspectos de patrocinadores, que son pistas de lo que terminaremos viendo en los autos y en la merch, así que aquí te van esos detalles que no se vieron o que no han tenido tanto foco.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

¿Que es un shakedown en Fórmula 1?

Todos hablan de un shakedown, pero nadie nos dice qué diablos es eso. El shakedown en Formula 1 se refiere a una sesión especial de demostración en el cual no se pueden superar los 15 kilómetros y el objetivo es verificar el funcionamiento de todos los sistemas e identificar posibles problemas de fiabilidad, que puedan tratarse en las pruebas oficiales o test.

En estas sesiones se ocupan neumáticos especiales que de alguna manera limitan el rendimiento. O sea que en Silverstone, Checo Pérez no llevó al límite el nuevo auto y por lo tanto los tiempos no son relevantes en este momento. Básicamente podríamos decir que el objetivo fue arrancar el auto y ponerlo en marcha.

El shakedown de Cadillac 2026 / FB Cadillac F1

El auto de Cadillac no prendía

Pareciera broma, pero no lo es. Cadillac tardó un ratito en poner su primer auto en pista porque no se podía encender, así que la jornada inició con un contratiempo que puso a los ingenieros y sobre todo a los mecánicos a revisar cada una de las conexiones.

Claro que fueron momentos de estrés y dudas, y es que la unidad de potencia que usa Cadillac es proporcionada por Ferrari y en días anteriores circulaban versiones que indicaban que el equipo italiano tenía problemas para encender su unidad de potencia y ensamblarla.

Finalmente lograron encender el monoplaza y el equipo compartió el momento histórico del encendido para que pudiéramos apreciar el sonido de este motor, que ruge más que las anteriores versiones.

The silence is over pic.twitter.com/oXiXqG8eTH — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 17, 2026

Patrocinadores de Checo en Cadillac

Aunque en el circuito estuvieron Valtteri Bottas, compañero de Checo, y Guanyu Zhou, piloto reserva, el único piloto que rodó en el shakedown de Cadillac fue Checo Pérez, en una sesión que se entiende que fue corta.

Cadillac mostró en su auto una decoración negra con algunos vivos en plateado, para mostrar su logo en la cubierta del motor y otros elementos, pero ninguno de ellos son patrocinadores. La indumentaria de los pilotos y personal de Cadillac tampoco mostraron patrocinadores. El único que sí lo hizo fue Checo Pérez, en su casco.

Patrocinadores personales de Checo Pérez en Cadillac

Patrocinadores de Checo en el casco / Cadillac

Se trata de patrocinadores personales y que muy probablemente veremos en la merch de Checo Pérez, principalmente en las gorras con el número 11.

La merch de Cadillac

Y hablando de merch, Cadillac nos dejó ver algunas de los artículos que usarán en la temporada, principalmente indumentaria, como chamarras, gorras y gorros. Sabemos que el tono principal del equipo será negro y que los logos del equipo irán en blanco/plateado.

En el Gran Premio de Las Vegas ya se vendieron las primeras playeras y gorras del equipo, pero lo mero bueno apenas viene, y el Silverstone ya se pudo ver el logo de Tommy Hilfiger, el patrocinador principal del equipo, en las chamarras de Checo y Bottas. Se espera que las ventas de merch sean un trancazo con Cadillac, tomando en cuenta que con Red Bull él vendía más del 60% de los productos de esa escudería sólo entre fans latinos.

La merch de Cadillac 2026 / FB Cadillac

¿Que tal la chamarrita de Cadillac?

Objetivos claros y positivos

Cadillac tendrá que pagar ‘derecho de piso’ en su primera temporada, por lo cual no se esperan podios. El primer objetivo es terminar carreras, es decir, tener un auto fiable, así que hacer puntos ya será un éxito en el 2026.

A lo largo del año se cree que Cadillac sea un equipo agresivo en la búsqueda e implementación de actualizaciones en su monoplaza, así que su primer auto será algo así como un laboratorio sobre ruedas.

En ese sentido fue positivo que, después del inconveniente del encendido del auto, el resto de la sesión saliera bien. Cadillac pudo poner su auto sobre la pista y ahora podrá enfocarse en hacer pruebas reales de rendimiento en Barcelona a lo largo de cinco días, entre el 26 y el 30 de enero.

The pulse behind the power pic.twitter.com/FGWK0kAVaN — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 18, 2026

Ahora toca esperar esas fechas y sobre todo el 8 de febrero, cuando se lance la decoración definitiva del primer Cadillac, ya con patrocinadores, así como la indumentaria y merch oficial del undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1.