Cadillac presentará su primer auto de cara al debut en Fórmula 1 con Checo Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos, y ha elegido el domingo del Super Bowl LX para dar a conocer su primer monoplaza con uno de los millonarios comerciales el 8 de febrero de 2026, durante la transmisión del partido de la NFL, el cual se disputará en Santa Clara, California, en el Levi’s Stadium, casa de los San Francisco 49ers.

“No puedo esperar”, publicó Checo Pérez en sus rede sociales tras darse a conocer la presentación del auto de Cadillac en el Super Bowl.

La escudería Cadillac, que anunció a Checo Pérez como uno de sus pilotos en el mes de agosto, apeló a su identidad estadounidense para elegir el marco del Super Bowl LX, el evento deportivo y de espectáculo más importante de Estados Unidos, para dar a conocer la primera decoración de su primer monoplaza y asegurarse de tener un impacto mediático el domingo 8 de febrero.

“Estamos orgullosos de nuestra herencia estadounidense y queremos presentarnos de una manera audaz, innovadora y distintivamente nuestra. Esto es solo el comienzo, pero es un momento del que estoy increíblemente orgulloso”, dijo Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac.

Presentación de Cadillac F1 en el Super Bowl

¿Cuánto costará el comercial de Cadillac en el Super Bowl?

El comercial de 30 segundos que será transmitido durante el Super Bowl LX, en el cual es muy probable que veamos a Checo Pérez, tendrá un costo cercano a los ocho millones de dólares, así que no les saldrá nada barato, pero el impacto mediático asegurará que Cadillac tenga la presentación más vista de entre las otras 10 escuderías de Fórmula 1.

El Super Bowl del 2025 atrajo a 127.7 millones de espectadores y el show del media tiempo, que fue protagonizado por Kendrick Lamar, llevó a 133.5 millones de televidentes.

“El Super Bowl es uno de los raros momentos en la cultura estadounidense en el que los deportes, el entretenimiento y la narración se unen, y nos da la oportunidad de presentar al equipo Cadillac Fórmula 1 en un escenario que refleja quiénes somos”, indicó Dan Towriss,

¿Quién hará el show del medio tiempo del Super Bowl 2026?

El encargado del Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX es Bad Bunny, quien previamente tendrá una serie de conciertos en México, en el Estadio GNP, y se espera que la audiencia incremente con el puertorriqueño.

Bad Bunny ya ha tenido acercamientos con Checo Pérez durante su etapa en Red Bull.

¿A qué hora es el Super Bowl 2026?

La transmisión del Super Bowl inicia a las 17:00 horas del domingo 8 de febrero y el partido suele iniciar carca de las 17:30 horas.

¿Quiénes jugarán el Super Bowl?

Aún no se detienen los equipos que jugarán el Super Bowl LX. Será hasta el 25 de enero cuando se definan los equipos que jugarán el Super Bowl, el cual reúne al equipo campeón de la Conferencia Americana y al campeón de la Conferencia Nacional.