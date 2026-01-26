Lo que necesitas saber: Checo Pérez hizo 11 vueltas en el primer día de test en Barcelona con Cadillac

¡Atención, Tepito! Cadillac ya nos dio una probadita de las nuevas playeras y chamarras que usará Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1. La nueva escudería del piloto mexicano nos va acercando cada vez más a la merch oficial, que se espera sea un trancazo a nivel comercial gracias a ese impacto mediático que tiene Sergio Pérez en México, Latinoamérica e incluso en Estados Unidos.

Durante el primer día de los test de Barcelona, Cadillac nos presumió la nueva playera de Checo Pérez, la cual será distribuida por la firma estadounidense Tommy Hilfiger, que cerró un acuerdo con el piloto mexicano para convertirse en su embajador oficial en Fórmula 1, además de ser el patrocinador principal de la escudería Cadillac.

Así son las playeras de Checo Pérez con Cadillac

Durante el día uno de los test de Barcelona, Cadillac compartió imágenes en sus redes sociales con Checo Pérez, Valtteri Bottas (los pilotos titulares) y Guanyu Zhou (piloto reserva) posando con la primera playera oficial del equipo, la cual es de cuello redondo, muy similar a las que en su momento llegó a vestir Lewis Hamilton en Mercedes.

Playera de Checo Pérez con Cadillac / Cadillac F1

Bottas dio una adelanto de la gorra de Cadillac

En las imágenes que compartió Cadillac en sus redes sociales, Valtteri Bottas lució una gorra personalizada con su número 77, que bien podría ser el adelanto de lo que veremos próximamente con Checo y su número 11.

La gorra también sería distribuida por Tommy Hilfiger, que en el caso de Bottas adorna con las características franjas en rojo, blanco y azul. Hasta ahora Checo solo ha usado gorras negras.

Gorra de Cadillac con Valtteri Bottas / F1 Cadillac

Chamarras y polos

Además, Checo visitó una chamarrita que se ve bastante cool, mientras esperaba su turno para subir al monoplaza. Ésta también lucía patrocinadores.

Anteriormente, cuando Tommy Hilfiger anunció a Checo como su embajador, compartió en los promos algunas imágenes de una polo blanca con el número 11, así que si aún te sobró del aguinaldo, ya sabes a dónde destinarlo.

Checo Pérez en el garaje de Cadillac / FB

Chamarra de Checo Pérez con Cadillac / FB Cadillac

Checo Pérez con la polo de Cadillac / Tommy Hilfiger

¿Cuánto cuesta la playera de Checo Pérez con Cadillac?

Las playeras, las gorras, las polo y las chamarras que ya nos mostraron Checo Pérez y Valtteri Bottas aún no están a la venta. La tienda virtual de Fórmula 1 aún no habilita el apartado de Cadillac y a la vez el equipo no ha incluido tienda virtual en su página web.

Por eso nos dimos una vuelta por el catálogo de Tommy Hilfiger para buscar prendas del mismo corte para tener un aproximado de lo que debemos juntar para comprar las playeras de Checo Pérez en su aventura con Cadillac y hay que soltar una buena lana.

Producto Precio aproximado Playera de Checo Pérez cuello redondo Mil – Mil 600 pesos Playera tipo polo de Checo Pérez Mil 500 – Mil 900 pesos Chamarra de Checo Pérez 7 mil 500 – 7 MIL 700 pesos Gorra de Checo Pérez con Cadillac 900 – Mil 300 pesos

¿Cuándo sale a la venta la playera de Checo Pérez?

Cadillac presentará la decoración definitiva de su auto el 8 de febrero, durante el Super Bowl, así que para esa fecha también podría lanzarse a la venta las playeras de Checo Pérez, así como otros artículos, como gorras y más chamarras.