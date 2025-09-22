Lo que necesitas saber: Christian Horner fue separado de sus funciones en Red Bull el 9 de julio del 2025

Christian Horner ya no tiene necesidad de volver a trabajar en la vida después de alcanzar un acuerdo millonario con el cual se deslinda completa y formalmente de la escudería Red Bull, con la cual trabajó por 20 años. El antiguo team principal había sido apartado de sus funciones desde el 9 de julio y desde entonces había estado negociando los términos de su despido.

De acuerdo con The Race, Christian Horner alcanzó un acuerdo con Red Bull para obtener una indemnización de 100 millones de dólares, los cuales serán repartidos durante cinco años y con ello también queda prácticamente libre para comenzar a negociar su regreso a Fórmula 1 con algún otro equipo.

“Ha sido un honor y un privilegio liderar el equipo. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado, batiendo récords y alcanzando metas que nadie habría imaginado. Mi mayor satisfacción ha sido reunir y dirigir a un grupo extraordinario de personas talentosas”, indicó Horner en un comunicado.

Checo Pérez y Christian Horner / Getty Images

100 millones de dólares para despedir a Christian Horner

Christian Horner era el team principal con el mejor sueldo en todo el paddock de Fórmula 1, el cual rondaba los 12 millones de dólares al año. Horner no ejercía funciones en Red Bull desde el 9 de julio y su lugar fue ocupado por Laurent Mekies. Horner tenía contrato con Red Bull hasta el año 2030.

Si esos 100 millones los repartiéramos en partes iguales durante esos cinco años, tendríamos que Red Bull le estaría dando a Christian Horner 20 millones de dólares al año. Si fueran abonos “chiquitos” cada mes, a Horner le estarían cayendo 1.6 millones al mes u 833 mil dólares a la quincena. ¿Cómo te caería un sueldo así?

Así se podría repartir el finiquito a Christian Horner

100 millones a repartir en 5 años

20 millones al año (367.5 millones de pesos mexicanos)

1.6 millones al mes (29.4 millones de pesos mexicanos)

833 mil dólares a la quincena (15.3 millones de pesos mexicanos)

Horner con la familia Yoovidhya en el GP de Austria / Getty

Christian Horner podrá volver a Fórmula 1 en 2026

Otro de los puntos que se había negociado en los últimos meses era el periodo en el cual quedaría imposibilitado de trabajar con otra escudería en Fórmula 1. Se entiende que ese periodo se habría fijado en nueve meses.

Si este periodo de gardering se cumple a partir del mes de septiembre, entonces Christian Horner podría volver al paddock de Fórmula 1 en el mes de mayo del 2026, aunque realmente se desconocen varios detalles en el acuerdo con Red Bull.

Chris Horner y Checo Pérez / Foto: MexSport

¿A qué escuderías podría volver Christian Horner en 2026?

Aunque su nombre ha sonado para equipos como Ferrari y Cadillac, en ambas estructuras no hay espacio ni planes para incorporar a Horner en 2026. Sin embargo, Alpine no tiene una estructura formalmente definida desde la salida de Oliver Oakes.

Horner tiene una muy buena relación con Flavio Briatore, asesor ejecutivo de este equipo, que trabajará en 2026 con unidades de potencia Mercedes y se espera que continúe con su etapa de reestructuración.

Otro destino podría ser Aston Martin, que ha invertido grandes cantidades de dinero y a donde llegó Adrian Newey, uno de sus mejores amigos en Red Bull. El equipo británico trabajará con unidades de potencia Honda a partir de 2026. Horner y Newey habían trabajado con la firma japonesa en Red Bull, de modo que conocen bien a este proveedor.

Chris Horner y Adrian Newey / Foto: Getty

Por lo pronto, Christian Honer tendrá el tiempo y el dinero suficiente para pensar bien su próximo movimiento en el Gran Circo.