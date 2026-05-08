Lo que necesitas saber: El chat no ha sido plenamente confirmado, pero la investigación del Bournemouth indica que hay suficientes motivos para separar al español

El lateral español Álex Jiménez se encuentra en el ojo del huracán y su club decidió separarlo del plantel provisionalmente por ello. Sí, es por el asunto del supuesto chat donde conversa con una menor de edad de forma sugerente, a pesar de que ella le mencionó que tenía 15 años.

Foto: @The_Forty_Four (vía X)

Bournemouth investiga al español Álex Jiménez

“El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando”, señala el comunicado de los Cherries.

Es por lo anterior que el futbolista español no entró en la convocatoria para el juego contra el Fulham, el cual se jugará este sábado 9 de mayo.

Álex Jiménez es titular recurrente con el Bournemouth, pues no se queda en el banquillo desde noviembre del año pasado, y jamás había quedado fuera de una convocatoria en toda la temporada.

El presunto chat de Álex Jiménez con una menor / Foto: @The_Forty_Four (vía X)

El presunto chat de Álex Jiménez con una menor de edad

Pero el asunto para nada es algo que se pueda ignorar. De acuerdo con las filtraciones que señala el club, Álex Jiménez tuvo una conversación por mensaje directo de Instagram con una chica que le dijo tener primero 16 años y luego 15 (él tiene 21).

Ella se lo pregunta directamente ante sus invitaciones a quedar en una cita: “¿No te importa que tenga 15?”, a lo que él habría respondido: “Eres muy bonita, un poco pequeña, pero bueno… Me gustan las chicas más pequeñas, nunca he estado con una chica de 15 años”.

La conversación mostrada en redes parece ser real, pues se aprecia que los mensajes vienen del perfil verificado de Álex Jiménez, por eso el asunto está bajo investigación del club.

“El club tiene que investigar y averiguar qué ha ocurrido realmente. A partir de ahí, actuaremos. Espero que no sea lo que pensamos”, dijo el entrenador del Bournemouth, Andoni Iraola, al ser cuestionado sobre el asunto.

Álex Jiménez no ha dicho nada hasta el momento en su defensa.