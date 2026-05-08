Lo que necesitas saber: No es una multa menor, pues cada uno pagará el equivalente a más de 10 millones de pesos mexicanos

Caso cerrado. Real Madrid anunció de manera oficial la sanción por la bronca que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en un entrenamiento, misma que provocó que Valverde fuera trasladado a un hospital.

Todo queda en una multa porque ambos mostraron su arrepentimiento y se disculparon uno con el otro.

Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid / FB Federico Valverde

¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni?

Durante la mañana del jueves 7 de mayo trascendió un conflicto entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, en una de las prácticas previas de cara al partido contra Barcelona de este domingo 10 de mayo.

Algunas versiones indican que la bronca terminó cuando Valverde se golpeó la cabeza con una mesa, lo cual provocó una herida en el futbolista uruguayo, quien quedó conmocionado y requirió puntos de sutura (de acuerdo con El País) antes de ser trasladado a un hospital.

¿Por qué pelearon Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni?

Los ánimos entre Valverde y Tchouameni se calentaron desde los entrenamientos del miércoles 6 de mayo. Reportes indican que el jugador uruguayo tuvo roces con Tchouaméni, tras realizar algunas entradas enérgicas, lo cual provocó discusiones y reclamos verbales, lo cual ya habla de un ambiente pesadito en el equipo merengue.

A pesar de este antecedente, el DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, volvió a colocar a los dos futbolistas en equipos diferentes durante el entrenamiento del jueves y durante la práctica se repitieron las fricciones, solo que esta vez trascendieron de insultos verbales al daño físico.

Tchouaméni, jugador del Real Madrid / FB

Real Madrid abrió expediente y multó a Valverde y Tchouaméni

Varias horas después, Real Madrid se pronunció a través de un comunicado para anunciar que ya andaba viendo qué onda con sus futbolistas.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Un día después, este viernes 8 de mayo, informó que ambos comparecieron ante el instructor del expediente, y como mostraron su total arrepentimiento por lo sucedido y se disculparon entre ellos, con sus compañeros, con el cuerpo técnico y con la afición, la sanción quedó en una multa.

Aunque ojo, una multa nada pequeña: 500 mil euros para cada uno (¡más de 10 millones de pesos mexicanos!)..

El vestidor del Real Madrid es un caos total por este y otros conflictos internos (aquí el recuento), pero al menos acá parece ser, como ya habíamos dicho, caso cerrado.