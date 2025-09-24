Lo que necesitas saber: Daniel Ricciardo hizo sólo un punto en sus últimas siete carreras en Fórmula 1

Daniel Ricciardo se despidió de Fórmula 1 de una manera cruel y muchos culparon a la organización de Red Bull. Después del Gran Premio de Singapur, el piloto australiano dio una vuelta lenta por el circuito y tardó en salir del auto. En las entrevistas posteriores a la carrera, soltó algunas lágrimas y esa fue el señal inequívoca de que ese era un adiós.

Días después, la escudería Racing Bulls hizo oficial su salida y anunció a Liam Lawson como el sustituto. ¿Por qué no hubo una despedida formal en Singapur? ¿Era necesario tratar tan mal a un piloto exitoso surgido de la academia de Red Bull?

Danny Ric



An emotional Daniel Ricciardo speaks after the #SingaporeGP pic.twitter.com/53hD09HZ4z — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Peter Bayer, director general de Racing Bulls, explicó que fue el propio Daniel Ricciardo quien pidió que su despedida fuera de esa manera. Helmut Marko había contado anteriormente que Ricciardo ya había sido avisado antes de Singapur.

Sin embargo, Daniel Ricciardo tenia esperanzas de hacer una carrera formidable, casi un milagro que hiciera a Red Bull cambiar de opinión. “Creyó hasta el final”, dijo el directivo, de acuerdo con Auto Motor und Sport.

La amarga despedida de Ricciardo en Singapur no fue culpa de Red Bull

Daniel Ricciardo había hecho un punto en sus últimas seis carreras antes de llegar a Singapur. El australiano ya estaba sentenciado, pero “habíamos acordado con Daniel no comunicarlo”, mencionó Peter Bayer.

Ricciardo tenía esperanzas de revertir la situación con una actuación fenomenal, pero el australiano no superó la Q1 en la sesión de calificación. “Fue un momento terrible cuando fue eliminado en la Q1. Ya se oía por la radio que su mundo se había derrumbado”. Ricciardo terminó en la posición 16 durante la qualy, mientras que su compañero de equipo, Yuki Tsunoda, avanzó hasta la Q3 y se instaló en la octava posición en la parrilla de salida.

Fotografía @visacashapprb

Partiendo desde el fondo de la parrilla era casi imposible una remontada en un circuito con pocas zonas de rebase, por lo cual se consideró hacer el anuncio sobre que esa sería su última carrera.

“Hablamos de nuevo con él el sábado. Estábamos sentados juntos en nuestra oficina a las dos de la mañana y le preguntamos cómo debíamos abordar la situación. Entonces nos dijo que lo dejáramos conducir la carrera. Simplemente no quería líos”.

“Creyó hasta el final que terminaría en cabeza en la clasificación y demostraría a todos de qué estaba hecho. Nunca he visto tanta fuerza mental en un atleta y eso que he practicado muchos deportes”, manifestó.

Daniel Ricciardo en Racing Bulls

Lo ideal habría sido despedir a Ricciardo en Abu Dhabi

Daniel Ricciardo terminó aquella carrera en la posición 18, sin puntos y sólo por delante de Alex Albon (DNF) y Kevin Magnussen. Su único consuelo fue haber hecho la vuelta más rápida, con lo cual le arrebató el punto extra a Lando Norris, rival de Max Verstappen en la lucha por el campeonato de pilotos.

Peter Bayer manifestó que lo ideal habría sido que Daniel Ricciardo llegara al final de la temporada para ser despedido como merecía en el Gran Premio de Abu Dhabi. “Habríamos celebrado su despedida con fuegos artificiales y una foto en la parrilla Eso es lo que todos habrían deseado”.

El casco de Ricciardo “bañado” en miel de maple

Daniel Ricciardo se retiró oficialmente del automovilismo en septiembre del 2025 y se anunció que será embajador comercial de Ford, que será el proveedor de unidades de potencia de Red Bull, así que Ricciardo volverá al paddock en algunos Grandes Premios en 2026 en su nuevo rol, alejado de la competencia.