Lo que necesitas saber: La temporada 2026 de la F1 Academy tendrá un total de 14 carreras repartidas en siete rondas.

¡Ya tenemos listo el calendario de la F1 Academy del 2026! La temporada arranca en China del 13 al 15 de marzo y termina en Las Vegas el 21 de noviembre.

Aunque la GRAN noticia es que, el circuito de Silverstone formará parte del calendario por primera vez. También veremos muchos rostros nuevos en la parrilla con la llegada de siete pilotos y muchas sorpresas más.

Doriane Pin, campeona de la F1 Academy 2025 / Getty

Calendario de la F1 Academy 2026

La temporada 2026 de la F1 Academy tendrá un total de 14 carreras repartidas en siete rondas. Es decir, en cada fin de semana se correrán dos carreras hasta conocer a la nueva campeona; en el 2025, Doriane Pin ganó el campeonato.

Toda la acción arranca en el Circuito Internacional de Shanghai, China, el 13 de marzo. Después en abril, viajan a Arabia Saudita para las siguientes dos carreras. En mayo será turno de visitar Canadá.

Y en julio, la F1 Academy hará su gran debut en el histórico Circuito de Silverstone de Gran Bretaña, carrera que formará parte del Gran Premio de Gran Bretaña, pero acá les dejamos el calendario completo.

N° Circuito Fecha 1° Shanghai, China 13 – 15 de marzo 2° Jeddah, Arabia Saudita 17 – 19 de abril 3° Gilles-Villeneuve, Canadá 22 – 24 de mayo 4° Silverstone, Gran Bretaña 3 – 5 de julio 5° Zandvoort, Países Bajos 21 – 23 de agosto 6° COTA, Estados Unidos 23 – 25 de octubre 7° Las Vegas, Estados Unidos 19 – 21 de noviembre

Calendario de la F1 Academy 2026 / Imagen de @marsabrinart vía @f1academy

“Nuestro calendario 2026 de la F1 ACADEMY refleja el impulso que estamos generando y la visibilidad que estamos logrando en todo el deporte. Silverstone y Austin son dos fantásticas incorporaciones a nuestra lista de 2026, y regresar a cinco carreras ya establecidas nos brinda nuestro calendario más sólido hasta la fecha, cerrando una vez más en Las Vegas, donde aspiramos a terminar la temporada con el mismo estilo y estilo que mostramos este año“. Explicó Sussie Wolf.

En la temporada 2026, el calendario de la F1 Academy tendrá 12 días de pruebas para las pilotos.

F1 Academy temporada 2025

Vale la pena recordar que, una de las reglas más importantes de la F1 Academy es que las pilotos solo pueden conservar su asiento un par de temporadas. La idea es que más pilotos tengan la oportunidad de llegar la competencia, mientras que, las que van de salida prueben suerte en otras categorías.

Por ejemplo el 2025, marcó el adiós de Maya Weug, Lia Block, Tina Hausmann, Chloe Chambers, Aurelia Nobels, Chloe Chong y la campeona vigente, Doriane Pin.