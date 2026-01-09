Lo que necesitas saber: Felipe Drugovich debutó en Fórmula E con el duodécimo puesto en Sao Paulo

Felipe Drugovich esperó una oportunidad en Fórmula 1 durante varios años con la escudería Aston Martin, con la cual se desempeñó como piloto reserva durante cuatro años. Fue campeón de Fórmula 2 en 2022, pero la chance de convertirse en piloto titular nunca llegó. Vio cómo otros pilotos lograron un lugar, como Myck de Vries o su compatriota Gabriel Bortoleto, sin olvidarnos de Logan Sargeant o Franco Colapinto.

Tras una larga espera por un asiento que nunca llegó, Felipe Drugovich aceptó la propuesta de la escudería Andretti para competir en la Fórmula E y ser compañero de Jake Dennis, campeón en 2023, y se esta manera vuelve a ser piloto de tiempo completo.

Felipe Drugovich en México / Luis Abraham Balderrama

Felipe Drugovich vuelve a ser piloto

En su debut como piloto de Formula E, Drugovich finalizó en el duodécimo sitio en el E-Prix de Sao Paulo, después de salir desde el cajón 17. Jake Dennis, su compañero, ganó la carrera, pero aún así, las sensaciones son positivas para el piloto brasileño de 25 años de edad.

“Me siento muy bien. La primera carrera salió bien, así que sí, estoy contento y disfrutando mucho”, dijo a Sopitas.com, previo al E-Prix de la Ciudad de México.

Felipe Drugovich piloto de Fórmula E / Luis Abraham Balderrama

México me hace sentir como en casa

Felipe Drugovich rodó en México durante las prácticas libres de Fórmula 1 en 2024, en el trazado de más de cuatro kilómetros. Para el E-Prix de Fórmula E, el circuito se recorta para hacer una configuración de poco más de dos kilómetros. “Ha sido divertido en el simulador. En el simulador tiene muy buena pinta. Por supuesto, conozco la versión grande. No conozco esta, pero sí, tiene muy buena pinta”.

Fuera de la pista, Drugovich asegura que México lo hace sentir como en casa por alguna cuestión, y es que considera a nuestro país como un lugar muy similar al São Paulo.

Felipe Drugovich piloto de Andretti Fórmula E / Luis Abrham Balderrama

“La gente es muy agradable, me encanta, me encanta el lugar, um, la verdad es que me siento como en casa cuando estoy aquí, diría que es bastante similar a Sao Paulo, por alguna razón me parece bastante similar a Sao Paulo, así que me gusta el ambiente y sí, es bastante cool”, comentó el piloto sudamericano.