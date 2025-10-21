Accesos, transporte, horarios y más: Tu guía para ir al Gran Premio de México 2025

Lo que necesitas saber: No habrá estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México, pero sí hay más opciones de transporte

¡Estamos en semana del Gran Premio de México 2025! Esas palabras nos llenan de una adrenalina indescriptible y queremos que todo te salga bien si vas a lanzarte al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por eso traemos la tradicional guía para vivir el GP de México sin contratiempos ni sorpresas.

Gran Premio de México agota sus boletos / Imagen: Instagram/ @mexicogp

Las fechas del Gran de México 2025

No lo olvides, el Gran Premio de México 2025 es el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, día en que se celebra la carrera. Siempre se corre en estas fechas por una buena razón y aquí te la contamos.

Este 2025 se celebra una edición muy especial del Gran Premio de México, pues se cumplen 10 años de que regresó al calendario de la Fórmula 1.

Foto: Mexico Grand Prix (Facebook)

Plan de movilidad: Así las opciones de transporte para ir al Gran Premio de México 2025

Lo primero para disfrutar del GP de México, es llegar a él. Y lo más importante que necesitas saber, es que no habrá estacionamiento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Transporte público para llegar al Gran Premio de México

Es por ello que el transporte público se vuelve la mejor opción para llegar y a continuación las opciones:

Estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 del Metro

Estaciones Iztacalco y UPIICSA de la Línea 2 del Metrobús

Estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco de la Línea 2 del Trolebús

Metro Ciudad Deportiva, línea 9 del metro

Ticket2Ride, la opción para que te lleven y te traigan del Autódromo Hermanos Rodríguez

Ok, no quieres usar el transporte público, va. También está la opción Ticket2Ride, un servicio para el que puedes comprar boletos en Ticketmaster (aquí el link), el cual consiste en llevarte de ida y vuelta al Autódromo desde diferentes centros comerciales.

Tiene un costo de 350 pesos y los boletos son por día. Entonces puedes llegar en tu auto a alguno de los centros comerciales y tomar tu Ticket2Ride para llegar al Autódromo. Aquí la lista de puntos de salida y llegada:

Mundo E

Interlomas

Perisur

Condesa

Plaza Lindavista

Una opción más se encuentra en la app MexicoGP (que puedes descargar en la App Store y Google Play). En la opción Plan de Movilidad, luego “Conócela aquí”, y descarga la app de Tribuu, donde ingresarás a la red “Gran Premio Mexicano” y solo necesitarás ingresar el código F1MEXICO para unirte a una comunidad de carpool y compartir tu viaje con destino al Autódromo.

En la misma app MexicoGP puedes encontrar la opción “Traza tu ruta” que te ayudará con la mejor ruta para llegar al evento.

Mapa del Gran Premio de México 2025

Acceso al Gran Premio de México con tus boletos digitales

Recuerda que los boletos para el Gran Premio de México 2025 son totalmente digitales, y puedes descargarlos en MexicoGP Account Manager de Ticketmaster o en la misma app de MexicoGP.

En tu boleto digital puedes checar tu zona, la puerta de acceso y tus asientos. Al momento de intentar ingresar al Autódromo, ten listos y a la mano tus boletos digitales de las plataformas mencionadas, pues no te los aceptarán si son capturas de pantalla.

Estas serán las zonas y sus respectivas puertas de acceso:

Zona Verde Acceso por puertas 4 y 6: Main Grandstand 1 y 2, Main Grandstand Club (1-2, 1A), Platino Plus (PP-A y PP-B), Sky Box, Prestige Club, Champions Club y Speed Lounge 1 y 2.

Acceso por puertas 4 y 6: Main Grandstand 1 y 2, Main Grandstand Club (1-2, 1A), Platino Plus (PP-A y PP-B), Sky Box, Prestige Club, Champions Club y Speed Lounge 1 y 2. Zona Naranja Acceso por puerta 8: Grada 2A

Acceso por puerta 8: Grada 2A Zona Azul Acceso por puertas 9, 11 y 12 Gradas 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 8, 9, Zona Plus, Sports Lounge SS, Speed Louge, Terraza B.

Acceso por puertas 9, 11 y 12 Gradas 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 6A, 6B, 8, 9, Zona Plus, Sports Lounge SS, Speed Louge, Terraza B. Zona Amarilla Acceso por puertas 12, 13 y 14: Gradas 7, 10 y 11, Sky Box, Trackside Box A y B, Terraza A, Speed Lounge

Acceso por puertas 12, 13 y 14: Gradas 7, 10 y 11, Sky Box, Trackside Box A y B, Terraza A, Speed Lounge Zona Rosa Acceso por puerta 8: Platino Plus SS

Acceso por puerta 8: Platino Plus SS Zona Gris Acceso por puerta 1 del Palacio de los Deportes Grada 14 (Foro Sol Sur) y Sky View

Acceso por puerta 1 del Palacio de los Deportes Grada 14 (Foro Sol Sur) y Sky View Zona Café Acceso por puerta 1 del Palacio de los Deportes Grada 15 (Foro Sol Norte)

Foto: Mexico Grand Prix (Facebook)

Importante también tomar en cuenta que las zonas dentro del Autódromo no se conectan entre sí, así que no intentes acceder por alguna puerta que no sea la tuya con la esperanza de moverte una vez dentro.

Y no olvides que solo se puede ingresar una vez por día al Autódromo; si sales, ya no podrás reingresar. Puedes entrar en cualquier horario, pero tu boleto digital solo puede ser escaneado una vez al día.

Horarios del Gran Premio de México 2025

La actividad del GP de México inicia el viernes con las prácticas libres, el sábado será la sesión de calificación, y el domingo la carrera. A continuación los horarios oficiales:

Fecha Evento Horario Viernes 24 de octubre Práctica Libre 1 12:30 Viernes 24 de octubre Práctica Libre 2 16:00 Sábado 25 de octubre Práctica Libre 3 11:30 Sábado 25 de octubre Sesión de calificación 15:00 Domingo 26 de octubre Carrera 14:00

Foto: Mexico Grand Prix (Facebook)

Horario de acceso para el Gran Premio de México: ¿A qué hora abren las puertas del Autódromo?

El horario de acceso será a las 8:00 horas los tres días del Gran Premio, momento en que abren las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Ah, sí, y se cierran hasta las 20:00 horas, para que contemples tu hora de salida también.

¿Qué objetos puedo llevar al GP de México?

Como todo aficionado, uno quiere llevar todo lo posible para apoyar a su piloto favorito, ¿no? Bueno, hay una lista de objetos permitidos a tomar en cuenta:

1. Alimentos para bebé

2. Banderas o pancartas alusivos al evento máximo de 1 metro de largo (con mástil de PVC únicamente)

3. Baterías externas para celular

4. Binoculares sin láser (sujeto a revisión)

5. Bloqueador solar (en envases de máximo 100 ml)

6. Bolsas de almacenamiento transparentes como ziploc o parecidas (medianas)

7. Bolsas de mano pequeñas (con o sin correa) que no excedan 11×16 cm

8. Bolsas/ mochilas que no excedan 10x15x30 cm (de preferencia transparentes de plástico, vinil o PVC)

9. Botas de lluvia

10. Cámaras de video

11. Cámaras fotográficas (en caso de una cámara profesional el lente que no debe ser mayor a 300 mm, y puedes ingresar máximo dos lentes)

12. Cámaras GoPro

13. Cangureras que no excedan 11×16 cm

14. Carriolas pequeñas (ejemplo: de bastón)

15. Cascos motociclista

16. Chamarras

17. Gel antibacterial (en envases de 100 ml)

18. Impermeables

19. Lentes de sol

20. Medicamentos con receta

21. Paraguas pequeños sin punta

22. Sombreros / Gorras

23. Tapones para oídos

24. Toallas de playa

¿Y qué objetos están prohibidos?

Va el otro lado de la moneda, la lista de objetos que no podrás ingresar al Gran Premio de México:

1. Aerosoles

2. Armas

3. Banderas con palos

4. Bicicletas, patinetas o longboards

5. Bombas o bengalas de humo y/o luz

6. Botellas de vidrio o latas

7. Cadenas o carteras con cadena

8. Cigarros, cigarros electrónicos y vapeadores

9. Cinturones con estoperoles y/o hebillas grandes

10. Cobijas

11. Comida o bebidas ajenas al evento

12. Drones

13. Encendedores

14. Equipo profesional de grabación de video o audio

15. Go Pro Poles, selfie sticks

16. Hieleras

17. Instrumentos musicales

18. Mascotas

19. Mochilas de acampar

20. Mochilas de más de 10x15x30 cm

21. Muñecos de peluche

22. Objetos punzocortantes

23. Paraguas con punta en forma de pico

24. Pelotas o frisbees (plato o disco volador)

25. Pilas, a excepción de baterías externas para celulares

26. Rayos láser y luces químicas

27. Respaldos o almohadillas para los asientos

28. Sillas

29. Sustancias ilegales

30. Tiendas de campaña o carritos

31. Tripiés, monopods, pantallas reflejantes e iluminación

No digas que no se te avisó.

Foto: Mexico Grand Prix (Facebook)

¿Habrá alimentos y bebidas en el Gran Premio de México? Sí, pero con Digicash

Prohíben la entrada de alimentos y bebidas, porque dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez habrá muchas opciones de comida y bebida. Más adelante te contaremos acá en Sopitas qué opciones hay y sus precios (de primera mano desde el Autódromo).

El asunto es que solo podrás comprar con Digicash de Banamex, es decir, dinero electrónico mediante un Token, el cual puedes recargar con efectivo o cualquier tarjeta de débito o crédito.

Dentro del Autódromo habrá Tótems para recargar en caso de necesitarlo, y si no te acabas todo el dinero que hayas recargado, podrás solicitar el reembolso del mismo a partir del lunes 3 de noviembre.

Considera que la venta de cerveza será de 11:00 a 18:00 hrs, mientras que la venta de alcohol de 12:00 a 18:00 hrs. Y un detalle importante es que se volverán a usar los vasos de aluminio que se estrenaron el año pasado.

Gran Premio de México 2024 / Getty

Mapa del Gran Premio de México 2025

Solo nos resta compartirte el mapa oficial del Gran Premio de México, ahí podrás consultar las puertas de acceso, las zonas, dónde se ubicarán los stands de entretenimiento, merch y comida, así como las zonas de servicios médicos y más.

Te dejamos el link para descargarlo y tenerlo a la mano todo el tiempo. ¡Y a disfrutar!