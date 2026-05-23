Lo que necesitas saber: Liam Lawson y Alex Albon no pudieron participar en la sprint shootout de Canadá por varias fallas en sus autos.

George Russell se llevó la victoria en la Sprint Race del Gran Premio de Canadá. Logró mantener a raya a su compañero Kimi Antonelli, quien intentó rebasarlo, sin éxito en un par de ocaciones.

Al final, Kimi no solo perdió ante Russell, también el segundo puesto contra Lando Norris.

¿Y Checo Pérez? Nuestro querido Chequito había terminado en el lugar 11 de la Sprint, lo que significaba un enorme resultado para Cadillac. Sin embargo, una penalización de 10 segundos por forzar a salir de pista a Liam Lawson lo hizo caer hasta el lugar 14.

Imagen @F1 vía X

Así quedó la Sprint de Canadá

En las sprints solo suman puntos los primeros ocho pilotos y en Canadá los primeros ocho fueron los siguientes:

George Russell | Mercedes: 8 pts Lando Norris | McLaren: 7 pts Kimi Antonelli | Mercedes: 6 pts Oscar Piastri | McLaren: 4 pts Charles Leclerc | Ferrari: 3 pts Lewis Hamilton | Ferrari: 5 pts Max Verstappen | Red Bull: 2 pts Arvid Lindblad | Racing Bulls: 1 pt

Agarrón entre Russell vs Antonelli en Canadá

George Russell y Kimi Antonelli se dieron un tremendo agarrón en las primeras vueltas de la Sprint de Canadá; el italiano intentó rebasar a Russell, sin embargo se quedó sin espacio y abandonó la pista en un par de ocasiones.

Antonelli estaba tan furioso que pidió una sanción contra su compañero, por lo que Toto Wolff tuvo que intervenir para pedirle que se concentrara en manejar y dejará de lado los reclamos.

“Kimi, concéntrate el manejar por favor y no te quejes por la radio”

Las cosas no le salieron nada bien a Antonelli, además de perder aquellas batallas con Russell y recibir una llamada de atención de Toto, también perdió la segunda posición ante Lando Norris.

¿Cómo va el campeonato de pilotos?

Con todo y que Kimi Antonelli perdió el duelo contra George Russell, se mantiene en el primer lugar del Campeonato de Pilotos con 106 puntos con 18 puntos de ventaja sobre su compañero.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 106 2 G. Russell Mercedes 88 3 C. Leclerc Ferrari 65 4 L. Norris McLaren 58 5 L. Hamilton Ferrari 52 6 O. Piastri McLaren 48 7 M. Verstappen Red Bull 28 8 O. Bearman Haas 17 9 P. Gasly Alpine 16 10 L. Lawson Racing Bulls 10 11 F. Colapinto Alpine 7 12 A. Lindblad Racing Bulls 5 13 I. Hadjar Red Bull 4 14 C. Sainz Williams 4 15 G. Bortoleto Audi 2 16 A. Albon Williams 1 17 E. Ocon Haas 1 18 N. Hulkenberg Audi 0 19 V. Bottas Cadillac 0 20 S. Pérez Cadillac 0 21 F. Alonso Aston Martin 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

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Parrilla salida de la Sprint de Canadá

Checo Pérez largó desde el puesto 16 después de que Pierre Gasly tuviera que salir desde el pit lane tras romper el parc fermé. Originalmente, el tapatío había finalizado en el lugar 17 de la sprint shootout.

Además de Pierre, Ollie Bearman, Valtteri Bottas y Alex Albon, también salieron desde el pit lane.