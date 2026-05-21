Lo que necesitas saber: Nyck de Vries ganó su primera carrera en Fórmula E, en Mónaco, desde su breve paso por Fórmula 1

Nyck de Vries volvió a soborear las mieles del triunfo en Fórmula E por primera vez desde su breve y atropellada aventura en Fórmula 1 en 2023. El piloto neerlandés ganó su primera carrera desde entonces en Mónaco y aceptó que dicho triunfo “me he quitado un peso de encima”, a la vez que elogió a Max Verstappen por haber competido en las 24 horas de Nürburgring.

De Vries también compite en otras categorías, además de Fórmula E. El neerlandés competirá próximamente en las 24 horas de Le Mans y combina estas tareas con su papel de piloto de pruebas en McLaren, sin embargo su agenda no se compara en nada a la de Max Verstappen, quien siempre está frente a un volante, ya sea de Fórmula 1, simulación o en Nürburgring.

Nyck de Vries elogia la pasión de Max Verstappen

De Vries fue testigo de primera fila de esa pasión de Verstappen por el deporte motor, pues lo tuvo muy de cerca en ese semestre del 2023 como piloto de AlphaTauri (hoy Racing Bulls), el hermano menor de Red Bull.

Nyck de Vries ganó Mónaco en Fórmula E

“Es absolutamente increíble ver cuánta pasión tiene Max por las carreras. No hay nadie que le obligue a pasar su fin de semana libre en Nürburgring para prepararse y participar en esa carrera, lo hace por pura pasión y eso es muy admirable. Todos hemos visto su habilidad al volante en medio del tráfico y es genial ver que alguien que ha logrado tanto sigue tan ansioso y con tantas ganas de explorar y experimentar diferentes tipos de carreras.

“No estoy seguro de cuántos otros pilotos de F1 aceptarían el reto de ir a Nürburgring. Pero es genial ver que realmente lo disfruta, y creo que deberían haber ganado la carrera”, indicó en una conferencia con medios, incluido Sopitas.com.

No deberías comparar Fórmula 1 con Fórmula E

De Vries ha cumplido una tarea sumamente importante en McLaren para esta nueva era reglamentaria de Fórmula 1 como piloto de pruebas en el simulador, desde el cual ha arrojado datos en cuanto a la gestión de batería, algo con lo cual convive día a día en Fórmula E. “Eso se ha vuelto más relevante que nunca”.

En alguna ocasión Max Verstappen llegó a criticar a la nueva Fórmula 1 e indicó que esta nueva era es como una Fórmula E con esteroides, sin embargo, De Vries considera que no hay nada que comparar entre un campeonato y otro.

“No deberías comparar la Fórmula E con la Fórmula 1. A nivel técnico hay algo que aprender, pero en términos deportivos ni siquiera están cerca. Tienes que verlos por separado”, indicó.

Nyck de Vries piloto de Fórmula E

De Vries marcha décimo en la temporada actual de Fórmula E y sus objetivos con el equipo Mahindra se se centran en obtener resultados positivos; los campeonatos no están a la vista por ahora. “Daré lo mejor de mí por el equipo y, con suerte seguir sumando muchos puntos y quedar en una buena posición en el campeonato por equipos, pero por ahora, estoy muy contento”.