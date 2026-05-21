Lo que necesitas saber: Kyle Busch nació el 2 de mayo de 1985, en Las Vegas

Kyle Busch, uno de los pilotos más condecorados e importantes de Nascar, falleció a los 41 años de edad, debido a una “enfermedad grave”, por la cual fue hospitalizado. La noticia fue compartida por la familia y la propia Nascar a través de un comunicado.

“En nombre de la familia Busch, de todos en Richard Childress Racing y de toda la Nascar, estamos devastados al anunciar el repentino y trágico fallecimiento de Kyle Busch”, indica.

Kyle Busch, piloto de Nascar Cup

Kyle Busch había sido hospitalizado

Casi ocho horas antes de darse a conocer el fallecimiento de Kyle Busch, la familia del piloto estadounidense había notificado su hospitalización, aunque se cree que fue ingresado mucho tiempo antes.

“Kyle ha experimentado una enfermedad grave que ha resultado en su hospitalización. Actualmente está recibiendo tratamiento y no competirá en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana en el Charlotte Motor Speedway. Pedimos comprensión y privacidad mientras nuestra familia enfrenta esta situación”, dice el mensaje.

El mensaje de la familia de Kyle Busch

Kyle Buch ganó dos veces la Nascar Cup

Kyle Busch ganó dos veces el campeonato de la Nascar Cup, en 2015 y 2019, y compitió en México en 2025, durante la primera visita de la Nascar Cup a nuestro país. En esa carrera largó desde el undécimo puesto, pero fue uno de los primeros retiros, en la quinta vuelta, por un accidente en el que involucraron varios autos.

Apenas 10 días atrás antes de darse a conocer su fallecimiento, en plena competencia, Kyle pidió por la radio que le consiguieran un médico para el final de la carrera, sin embargo se desconoce aún si este episodio tiene alguna relación con su desenlace.

Kyle Busch, just 10 days ago, while racing, asked his team to ‘find him a doctor.’



Not sure what exactly happened over the past 10 days but he just unexpectedly passed away, earlier today.



He was only 41 years old.



May he Rest in Peace. pic.twitter.com/3U0xSDLCFy pic.twitter.com/o5jTdmJGno — Jesse Morse, M.D. (@DrJesseMorse) May 21, 2026

“Toda la familia Nacar está destrozada por la pérdida de Kyle Busch, futuro miembro del Salón de la Fama. Kyle fue un talento excepcional de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, apasionado inmensamente talentoso y le importante profundamente el deporte y los aficionados”.

“Nuestros pensamientos están con Samantha, Brexfon y Lennix, los hijos de Kyle”, se comparte en el documento.