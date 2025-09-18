Lo que necesitas saber: Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Azerbaiyán en 2024

McLaren puede conquistar formalmente el título de constructores de Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde se espera lluvia para la sesión de calificación y donde la sorpresa puede venir con Ferrari y Charles Leclerc, así que aquí te van los horarios, pero ojo porque hay que madrugar o desvelarse bastantito.

McLaren puede ganar el título de constructores en Azerbaiyán

Para que McLaren se corone formalmente en el campeonato de constructores en el Gran Premio de Azerbaiyán, lo único que debe hacer es que uno de sus pilotos gane la carrera y el otro ocupe cualquier otro sitio en el podio, de esta manera el título quedará definido sin depender de lo que hagan las otras escuderías.

El equipo de Woking llega a las calles de Baku con 617 puntos, y una ventaja de 337 unidades sobre su más cercano perseguidor, Ferrari (280 puntos), de modo que a McLaren también le es suficiente con hacer nueve puntos más que la ‘Scudería’.

La lenta parada de Lando Norris en Monza / Getty

Clima para el GP de Azerbaiyán

Las predicciones para el Gran Premio de Azerbaiyán apuntan a más del un 80% de posibilidades de aparición del safety car, en parte porque el pronóstico del clima apunta a que tendremos lluvia tanto en la sesión de calificación como en carrera.

Los posibilidades de lluvia se han incrementado conforme han pasado los días. Para el viernes las probabilidades son de apenas un 4%, pero crecen al 32% para el sábado, el día de la calificación, mientras que para el domingo las posibilidades serán del 31%.

Probabilidades de lluvia

Viernes: 4%

Sábado: 32%

Domingo: 31%

Gran Premio de Azerbaiyán / Getty

Horarios y transmisión para el GP de Azerbaiyán

Los horarios nos quedarán bastante incómodos para este Gran Premio en México, de modo que vale la pena considerar si vale la pena desvelarnos en lugar de madrugar.

Tanto las prácticas libres como la sesión de calificación serán transmitidas en vivo por el canal convencional de Fox Sports y por F1TV.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán es el domingo 21 de septiembre, a las 5:00 de la mañana, tiempo del centro de México, y será transmitida en vivo por Fox Sports Premium y F1TV.

Sesión Día Hora TV Streaming Práctica libre 1 Viernes 19 de septiembre 2:30 hrs Fox Sports F1TV Práctica libre 2 Viernes 19 de septiembre 6:00 hrs Fox Sports F1TV Práctica libre 3 Sábado 20 de septiembre 2:30 hrs Fox Sports F1TV Calificación Sábado 20 de septiembre 6:00 hrs Fox Sports F1TV Carrera Domingo 21 de septiembre 5:00 hrs Fox Sports Premium F1TV

Gran Premio de Azerbaiyán / Getty

Un mexicano en el Gran Premio de Azerbaiyán

En el marco del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará la fecha número 12 de Fórmula 2, donde compite el mexicano Rafael Villagómez.

El italiano Leonardo Fornaroli es quien lidera esta categoría y quien ha ganado cuatro carreras en esta temporada con el equipo Invicta Racing y si te vas a desvelar, vale la pena echarle un ojo a Arvid Lindblad, a quien posiblemente veamos en Fórmula 1 en 2026, con Racing Bulls.