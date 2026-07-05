Lo que necesitas saber: Pato O'Ward comenzó la carrera desde el segundo cajón

“Esto es para todos los mexicanos: ¿Y si sí?, viva México, chingada”, así celebró Pato O’Ward su primer triunfo de la temporada en la IndyCar, en la carrera de Mid-Ohio, de la cual comenzó desde el segundo puesto.

Christian Lundgaard, compañero de Pato O’Ward en McLaren, finalizó en el segundo lugar, mientras que Kyle Kirkwood ocupó el tercero puesto. Alex Palou terminó quinto, mientras que Mick Schumacher fue penúltimo.

El mexicano había buscando tanto este triunfo y pero se le había negado tras 10 carreras en la actual temporada hasta ahora. Pato O’Ward se quedó a escasas décimas se conquistar la pole position, el sábado, la cual quedó en poder de su coequipero en Arrow McLaren, Christian Lundgaard.

Pato O’Ward gana su primera carrera del año

Pocas horas después de que Isaac del Toro ganara la segunda etapa del Tour de Francia, Pato O’Ward se unió a la ola de triunfos de México que se espera que pueda cerrarse con una victoria de la Selección Mexicana frente a Inglaterra.

O’Ward había ganado su última carrera en IndyCar en Toronto, hace casi un año, por lo cual el mexicano corta una sequía de triunfos y ya suma 10 desde que llegó a la Indy. Además, esta es la primera vez que O’Ward se sube al podio del serial en 2026.

Pato O’Ward ganó su primera carrera del año

Claudia Sheinbaum felicita a Pato O’Ward

Después del triunfo del piloto mexicano, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje en sus redes sociales para destacar el triunfo de Pato, quien se encuentra entre los primeros cinco lugares en la clasificación de pilotos 2026.

“Felicidades al piloto Pato O’Ward por su triunfo en la carrera Mid-Ohio de IndyCar”.

Claudia Sheinbaum felicita a Pato O’Ward

La próxima carrera es el domingo 19 de julio, en Nashville.