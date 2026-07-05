Lo que necesitas saber: Leclerc suma nueve victorias en su carrera como piloto de Fórmula 1

Kimi Antonelli tuvo que hacer dos paradas en pits que no estaban presupuestadas por problemas en el Mercedes (además fue sancionado con cincos segundos por track limits) y a Max Verstappen se le fue el Red Bull en el cierre de la carrera y Charles Leclerc aprovechó esto para ganar su primera carrera de la temporada.

Para Leclerc esta es la novena victoria en su carrera como piloto de Fórmula 1. No ganaba desde el Gran Premio de Estados Unidos del 2024.

George Russell y Lewis Hamilton completaron el podio, sin embargo, en el caso del británico podría perder el tercer puesto por una sanción, lo cual beneficiaría a Lando Norris.

Top 10 del GP de Grab Bretaña

Max Verstappen termina sin puntos

El incidente de Max Verstappen provocó la entrada del safety car, que se mantuvo en la pista hasta el final de la carrera, por lo cual ésta terminó en una procesión que lq quitó emoción al Gran Premio de Gran Bretaña.

Russell ya está a 25 puntos de Antonelli

Antonelli estaba luchando por un podio en el Gran Premio de Gran Bretaña cuando a 10 vueltas del final tuvo que entrar a pits para cambiar el alerón delantero y fue perdiendo posiciones. Volvió a la pista y reportó que “algo estaba roto”, y aunque recibió la orden de retirar el auto se mantuvo en pista para recuperar al menos un punto.

Estos problemas lo orillaron a salir de la pista en varias oportunidades hasta que se ganó una sanción de cinco segundos. De cualquier manera volvió a entrar a pits y cuando estaba construyendo una distancia que le cubriera de la sanción ocurrió el incidente de Verstappen y la entrada del safety car que borró esa distancia, por lo cual quedó fuera de la zona de puntos, en el puesto 16.

Esto se combinó con el segundo lugar de Russell, quien llegó a 154 puntos y recortó la distancia con Antonelli a sólo 25 unidades, en la clasificación de pilotos, la cual se pone buena.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos 1 K. Antonelli Mercedes 179 2 G. Russell Mercedes 154 3. L. Hamilton Ferrari 147 4 C. Leclerc Ferrari 108 5 L. Norris McLaren 97 6 O. Piastri McLaren 82 7 M. Verstappen Red Bull 76 8 I. Hadjar Red Bull 52 9 P. Gasly Alpine 42 10 L. Lawson Racing Bulls 39 11 A. Lindblad Racing Bulls 20 12 O. Bearman Haas 18 13 F. Colapinto Alpine 18 14 G. Bortoleto Audi 6 15 C. Sainz Williams 6 16 A. Albon Williams 5 17 E. Ocon Haas 3 18 F. Alonso Aston Martin 1 19 S. Pérez Cadillac 0 20 N. Hulkenberg Audi 0 21 V. Bottas Cadillac 0 22 L. Stroll Aston Martin 0

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La largada del GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli largó desde la pole position, sin embargo, el Mercedes fue superado por los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Checo Pérez, que comenzó la carrera en el puesto 20, ganó algunos lugares en la primera vuelta y llegó a colocarse en el puesto 15 con Cadillac.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

Checo Pérez, quien llegó al circuito de Silverstone con playera de la Selección Mexicana, se benefició de la sanción a Antonelli y los abandonos de Max Verstappen, Nico Hulkenberg y Alex Albon para ubicarse en el puesto 15.

Checo terminó adelante de Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Kimi Antonelli.

Checo arribó con playera de la Selección Mexicana / F1

Un día antes, Checo Pérez había calentado el partido entre México e Inglaterra en el Mundial al asegurar que el domingo “será un día muy para muchos de ustedes”, refiriéndose al público inglés, al que le vaticinó una victoria del TrI.

El próximo Gran Premio de la temporada es el Gran Premio de Bélgica, el próximo 19 de julio y después vendrá el Gran Premio de Hungría, el 26 de julio, antes de entrar al receso de verano.

Clasificación de Constructores 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 333 2 Ferrari 255 3 McLaren 179 4 Red Bull 128 5 Alpine 60 6 Racing Bulls 59 7 Haas 21 8 Williams 11 9 Audi 6 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0

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