Lo que necesitas saber: Red Bull sólo construirá 50 unidades del RB17

Adrian Newey regresó a Red Bull para estrenar el RB17, el primer hypercar de Red Bull, en el festival de Goodwood, Inglaterra, y tenemos que decir que es una maquina monstruosa, cuyo sonido es un deleite a pesar de que aún no fue exigido.

El RB17 es básicamente un auto de Fórmula 1 hecho para carretera y desde su concepto ya es una belleza, pues si te fijas en los pontones es como si estuvieras viendo la estructura de un F1, capaz de superar los 350 kilómetros por hora.

El RB17 tiene un motor V10 con mil caballos de fuerza y que trabaja a 15 mil revoluciones por minuto. Tienes que escuchar su sonido en manos de Yuki Tsunoda.

El RB17 fue estrenado por Adrian Newey

El concepto del RB17 nació en 2020, cuando Red Bull competía en Fórmula 1 con el RB16. El equipo decidió que para 2021 no se harían grandes cambios en el concepto de su monoplaza, así que bautizó a su siguiente auto como RB16B.

Esto significó que Adrian Newey no tuvo que trabajar en un nuevo diseño, por lo cual se dio tiempo para diseñar el primer hypercar de Red Bull, el cual rodó por primera vez en el festival Goodwood de la mano de Adrian Newey, su inventor, a pesar de que dejó al equipo hace un par de años y ahora trabaja para Aston Martin.

Newey reveló el que auto fue recién encendido tres semanas antes y que de hecho aún no está terminado. “La suspensión activa aún no funciona y los ventiladores enfrían pero todavía no generan carga aerodinámica”, sin embargo “este es un momento muy especial para mi”, dijo Newey, quien fue el primer piloto sobre este nuevo auto.

Así se ve el RB17 en acción / FB Red Bull

Yuki Tsunoda quedó fascinado con el RB17

Además de Newey, Yuki Tsunoda puso a prueba al RB17 y el piloto japonés quedó sumamente sorprendido y fascinado con el auto.

“El sonido del motor es probablemente uno de los mejores sonidos que he escuchado en mi vida. El coche se siente como un verdadero coche de carreras, especialmente con toda la aerodinámica”, dijo el piloto japonés.

El RB17 de Red Bull en Goodwood

“Aunque es un poco caro, por lo que también sale caro dañarlo. Por eso no lo empujé demasiado y lo tomé con calma. Pero realmente espero tener la oportunidad de conducirlo en un circuito de carreras adecuado algún día”.

Se planea que sean construidos solo 50 unidades del RB17, y que al año se produzcan sólo 15 autos. Cada auto costará unos 7 millones de dólares, para que no te gastes tu siguiente aguinaldo.