Lo que necesitas saber: Scott Dixon ha ganado seis veces la IndyCar.

Pato O’Ward tendrá nuevos compañeros en Arrow McLaren para la temporada 2027 de la IndyCar con la llegada de Scott Dixon y Felix Rosenqvist, quienes tomarán el lugar de Nolan Siegel y Christian Lundgaard, los dos sacrificados por el equipo.

La idea de los ‘papayas’ es tener la alineación más fuerte para pelear por victorias, el campeonato y las ansiadas 500 millas de Indianápolis. Aunque además de tener buenos pilotos, el equipo también tendrá que entregar un buen auto y, sobre todo, buenas estrategias.

Fotografía arrowmclaren vía Instagram

Scott Dixon y Felix Rosenqvist, los nuevos compañeros de Pato O’Ward

Arrow McLaren dio el bombazo de la temporada en la IndyCar al confirmar su alineación para el 2027 con el regreso de Felix Rosenqvist, ganador de las 500 millas de Indianápolis del 2026, y la llegada de Scott Dixon, seis veces campeón de la Indy. Este cambio equivale al impacto que generó la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari en la Fórmula 1.

“¡Bienvenidos al equipo, Scott Dixon, y bienvenido de vuelta, Felix Rosenqvist! La experiencia y la química del equipo que este grupo traerá la próxima temporada y más allá es inigualable. ¡Listos para un gran 2027!“.

Todos los campeonatos de Dixon en la IndyCar, los consiguió durante sus años en Chip Ganassi Racing, incluida su victoria en las 500 millas de Indianápolis del 2008.

2003

2008

2013

2015

2018

2020

Pato O’Ward feliz de correr junto a su ídolo

Todos tenemos un ídolo y el de Pato O’Ward es justamente Scott Dixon, quien ahora será su compañero de equipo. El mexicano no solo lo tendrá de compañero en Arrow McLaren, también podrá aprender de Dixon de primera mano.

“He estado viendo a Scott desde que era niño. Era mi ídolo cuando era pequeño, y será genial aprender todo lo que pueda del mejor de todos los tiempos. Obviamente, tener a uno de mis mejores amigos, Felix, de vuelta en el equipo será muy agradable, y además llega como el vigente campeón de las 500 Millas de Indianápolis“.

Pato también le dará la bienvenida a Félix, con quien compartió varios años en el equipo y quien además es su amigo fuera de las pistas. Así que todo parece indicar que tendrán un equipo sólido y unido.

Esperemos que los cambios le beneficien también a Patito y pueda sumar muchas victorias.