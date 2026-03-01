Lo que necesitas saber: Alex Palou suma cuatro campeonatos en IndyCar

Alex Palou ya dio muestra que la temporada 2026 podría ser también para él después de ganar por paliza la primera carrera de la temporada de la IndyCar. El piloto español del equipo Chip Ganassi le sacó más de 13 segundos a su más cercano perseguidor, mientras que el mexicano Pato O’Ward se tuvo que conformar con el quinto lugar en St. Petersburgo.

La primera carrera de la temporada también marcó un frustrante debut para Mick Schumacher y dejó buenas sensaciones a Romain Grosjean, quien regresó a la categoría.

1- Alex Palou

2- McLaughlin

3- Lundgaard

4- Kirkwood

5- Pato O’Ward

Alex Palou ganó en St. Petersburgo

¿Cómo le fue a Pato O’Ward en la IndyCar?

Pato O’Ward comenzó la carrera desde el octavo lugar con el equipo Arrow McLaren y tras una carrera con una estrategia plana, el mexicano terminó peleando con Kyle Kirkwood, pero el mexicano finalizó en el quinto sitio, que es un buen resultado, aunque nos quedamos con las ganas de ver algo mejor en el inicio de la temporada.

La primera carrera del año dejó diversas sensaciones con el piloto mexicano. Primero, que será una temporada complicada con McLaren, que no brilla precisamente en el aspecto de estrategia, mientras que la competencia por el título no se ve como algo real mientras que Alex Palou siga con ese paso demoledor con Chip Ganassi.

Por lo pronto, Pato suma sus primeros 30 puntos de la temporada y la siguiente carrera de la temporada es la siguiente semana, en Phoenix.

Pato O’Ward finalizó quinto en St. Petersburgo / Arrow McLaren

Pésimo debut de Mich Schumacher en IndyCar

St. Petersburgo marcó el debut de Mick Schumacher, un viejo conocido de la Fórmula 1, que comenzó la carrera desde una compleja posición número 21, con el equipo Letterman.

La primera aventura de Mick Schumacher en IndyCar terminó en la primera vuelta, en concreto en la cuarta curva, donde quedaron atrapados Sting Ray Robb y Santino Ferrucci. Detrás de ellos venía Schumacher, quien ya no pudo cambiar la trayectoria y terminó prácticamente encima del monoplaza de Ferrucci.

Here's what brought out the early yellow flag. pic.twitter.com/6RpnYIkCVH — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 1, 2026

Y hablando de pilotos conocidos desde Fórmula 1, Romain Grosjean volvió a la categoría con Dale Coyne y en su reencuentros con la IndyCar festejó un digno octavo lugar.