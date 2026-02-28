Lo que necesitas saber:

Las 500 millas de Indianápolis se correrán el 24 de mayo del 2026, en la séptima carrera de la temporada.

Se acabaron las vacaciones para Pato O’Ward y la IndyCar. La temporada 2026 arranca oficialmente con la carrera en St. Petersburgo el domingo 1 de marzo, aunque la actividad en pista inició desde el viernes 27 de febrero con las prácticas libres.

Nuestro querido Pato tiene una oportunidad para pelear por el campeonato de la Indy. Apenas en el 2025 se quedó con el subcampeonato y firmó su mejor temporada en la categoría, así que lo que sigue es ser campeón.

Además del campeonato, Patito tiene el sueño de ganar las 500 millas de Indianápolis. Hasta ahora solo ha conseguido un par de segundos lugares ¿Será que en el 2026 lo veremos ganar?

Calendario IndyCar 2026

La IndyCar reveló su calendario del 2026. Inicialmente la temporada tenía programadas 17 carreras, sin embargo, tras un decreto de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se añadió una carrera más; la Washington 250.

Eso quiere decir que la temporada tendrá un total de 18 carreras. Inicia el 1 de marzo en St. Petersburgo y terminará el 6 de septiembre en Laguna Seca con el nuevo campeón de la categoría. Esperamos que Patito sea el ganador.

CarreraFecha
1St. Petersburgo1 de marzo 2026
2Phoenix7 de marzo 2026
3Arlington15 de marzo 2026
4Barber29 de marzo 2026
5Long Beach19 de abril 2026
6IMS Road Course9 de mayo 2026
7Indianapolis 50024 de mayo 2026
8Detroit 31 de mayo 2026
9St. Louis7 de junio 2026
10Road America21 de junio 2026
11Mid-Ohio5 de julio 2026
12Nashville18 de julio 2026
13Portland9 de agosto 2026
14Markham16 de agosto 2026
15Washington DC23 de agosto 2026
16Milwaukee 129 de agosto 2026
17Milwaukee 230 de agosto 2026
18Laguna Seca6 de septiembre 2026
¿Por qué la IndyCar no vino a México?

Aunque hubo varias negociaciones para traer una carrera de Indy a México, no fue posible fijar una fecha en el calendario, debido a lo cerca que estaban del Mundial 2026. Digamos que no querían competir con toda la atención y furor de una Copa del Mundo, por lo que decidieron esperar otro poco más.

Pato O'Ward en Milwaukee
¿Cuándo son las 500 millas de Indianápolis 2026?

Las 500 millas de Indianápolis, junto al Gran Premio de Mónaco y las 24 horas de Le Mans, forman parte de la ‘Triple Corona’ en el mundo del automovilismo. Hasta ahora, solo un piloto ha logrado ganarla, Graham Hill.

Por lo que ganar en Indianápolis no es cualquier cosas, es uno de los momentos más esperados en la temporada por todas las tradiciones que rodean la carrera. Desde beber leche, recibir el trofeo Borg-Warner y claro, besar la icónica línea de ladrillos.

En el 2026, las 500 millas de Indianápolis se correrán el 24 de mayo del 2026, en la séptima carrera de la temporada.

Pato O'Ward viendo el trofeo de las 500 millas de Indianapolis
Así le ha ido a Pato O’Ward en las 500 millas de Indianápolis

  • 2019: DNQ
  • 2020: Sexto lugar
  • 2021: Cuarto lugar
  • 2022: Segundo lugar
  • 2023: Lugar 24
  • 2024: Segundo lugar
  • 2025: Tercer lugar

Esperemos que el 2026 sea una gran año para Pato O’Ward, que conquiste varias victorias, el campeonato y de paso las 500 millas, que tanto ha soñado.

