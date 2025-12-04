Lo que necesitas saber: En Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll serán sustituidos en la Primera Práctica Libre de Abu Dhabi.

El Gran Premio de Abu Dhabi no solo marcará el final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, también será el adiós de Yuki Tsunoda, el DRS y la actual normativa. Sin embargo, antes de conocer al campeón y apagar las luces, algunos novatos tendrán la oportunidad de correr en Yas Marina.

Pato O’Ward tomará el asiento de Oscar Piastri. El australiano será el único contendiente al título en ceder su lugar en la Primera Práctica Libre. Todavía no sabemos si es eso será una desventaja para él, pero lo averiguaremos el fin de semana.

Aunque no será el único, también veremos a Arthur Leclerc compartir la pista con su hermano Charles en Ferrari y al nuevo piloto de Racing Bulls para el 2026, Arvid Lindblad abordo de un Red Bull.

Pato O’Ward, piloto reserva McLaren / Fotografía F1.com

Pilotos reserva en la FP1 de Abu Dhabi

La Primera Práctica Libre del Gran Premio de Abu Dhabi estará llena de ‘novatos’. En total nueve pilotos titulares cederán su asiento durante la sesión del viernes para darle paso lo más jovenes.

Entre los casos más relevantes tenemos el de Oscar Piastri, quien en plena lucha por el título contra Max Verstappen y Lando Norris, se perderá la primera práctica.

Yuki Tsunoda, no podrá correr completo su último fin de semana como piloto de F1, tendrá que darle paso a Arvid Lindblad. En Aston Martin ninguno de los titulares participará en la sesión del viernes, los lugares de Fernando Alonso y Lance Stroll serán ocupados por Cian Shields y Jak Crawford, respectivamente.

Acá les dejamos la lista de novatos en Abu Dhabi:

N° Piloto Reemplaza a Escudería 1° Pato O’Ward Oscar Piastri McLaren 2° Cian Shields Fernando Alonso Aston Martin 3° Jak Crawford Lance Stroll Aston Martin 4° Luke Browning Alex Albon Williams 5° Arvid Lindblad Yuki Tsunoda Red Bull 6° Paul Aron Pierre Gasly Alpine 7° Ryo Hirakawa Esteban Ocon Haas 8° Ayumu Iwasa Liam Lawson Racing Bulls 9° Arthur Leclerc Lewis Hamilton Ferrari

¿Cuándo es la Primera Práctica Libre del GP de Abu Dhabi?

La Primera Práctica Libre del Gran Premio de Abu Dhabi será el viernes 5 de diciembre a las 3:30 hrs (tiempo de México). Así que, tocará madrugar si quieren ver en acción a Pato O’Ward y el resto de los rookies.

Eso sí, de los nueve novatos solo Arvid tiene asegurado un asiento en la temporada 2026 con Racing Bulls.

Esperemos que todos puedan completar la sesión sin contratiempos, sobre todo nuestro querido Patito que seguramente recibirá la indicación de cuidar el auto de Piastri.