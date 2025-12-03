Lo que necesitas saber: Yuki Tsunoda no ha conseguido ningún podio en su carrera en Fórmula 1

Yuki Tsunoda fue el piloto sacrificado por Red Bull para la temporada 2026 después de 22 Grandes Premios, en los cuales quedó lejos del rendimiento esperado tras sustituir a Liam Lawson. Aunque se creía que el japonés podría volver a uno de los asientos de Racing Bulls, la organización apostó por el propio Lawson y el novato Arvid Lindblad, mientras que Isack Hadjar será compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Yuki Tsunoda fuera de Red Bull

El mensaje de Yuki Tsunoda tras quedar sin lugar en Fórmula 1

Red Bull anunció el 2 de diciembre que Yuki Tsunoda se mantendrá dentro de la organización para la temporada 2026 como piloto reserva y de pruebas y un día después el piloto japonés compartió un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que recibir la noticia fue un golpe duro, pero con otro mensaje claro: “Esto no ha terminado”.

“Saber que no tendré un asiento en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más fuerte que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo y demostrar que merezco un lugar en la parrilla.

“La vida está llena de sorpresas, pero esto no me impedirá ser el mejor piloto de F1 posible”, compartió el piloto número 22, previo a la última carrera de la temporada, en Abu Dhabi, la cual marcará su despedida.

Yuki Tsunoda está perdido con el RB21 / Getty

Honda intentó colocar a Yuki Tsunoda en Racing Bulls

De acuerdo con Auto Motor und Sport, Honda intentó colocar a Yuki Tsunoda en uno de los asientos de Racing Bulls. La firma japonesa ha trabajado con Yuki desde hace muchos años y de hecho impulsó fuerte su ascenso a Red Bull aprovechando su papel como proveedor de unidades de potencia de la escudería.

A partir de 2026, Red Bull trabajará con Ford en el desarrollo de las unidades de potencia, sin embargo, Honda aún mantendrá un vínculo con el equipo para aportar unidades de potencia a los autos de prueba, que son los mismos de dos temporadas anteriores, y que por reglamento deben ser usados en test privados para sus pilotos reserva o de la academia.

Honda habría propuesto hacer un descuento en estas unidades de potencia a cambio de colocar a Yuki en uno de los autos de Racing Bulls, algo que la organización no aceptó.

“Se estaba negociando un acuerdo por el cual Honda vendería sus motores a Red Bull con descuento si Tsunoda conservaba un puesto”, indica la publicación.

Yuki Tsunoda en Red Bull

Honda es el proveedor de unidades de potencia de Aston Martin y se creía que Yuki podría moverse a este equipo como piloto reserva, pero el japonés se mantiene fiel a la organización que lo llevó a Fórmula 1 en el año 2021.