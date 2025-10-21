Lo que necesitas saber: El Gran Premio de México tiene el récord de velocidad en cualquier carrera de Fórmula 1, pero hay tres marcas que lo superan

¿Alguna vez te has preguntado quién tiene el récord de velocidad en la Fórmula 1? Pues por si no lo sabías, el poseedor de esa marca es

Valtteri Bottas ¡y lo impuso en el Gran Premio de México!

Récord de velocidad de Fórmula 1 en el GP de México / Foto ilustrativa: Getty

¿Quién tiene y cuál es el récord de velocidad en la Fórmula 1?

Vamos directo con el dato: El récord de velocidad alcanzado en la Fórmula 1 es de 372.5 km/h. Valtteri Bottas alcanzó esa velocidad en la recta principal del Autódromo Hermanos Rodríguez con todo y los problemas que implica la altura de la Ciudad de México.

El finlandés alcanzó esa marca en el Gran Premio de México 2016; corría entonces para Williams y terminó en octavo lugar aquel año. Aunque ojo, estamos hablando del récord de velocidad en un Gran Premio de Fórmula 1.

Bottas tiene el récord de velocidad de un Fórmula 1 / Foto ilustrativa: Getty

El “verdadero” récord de velocidad de Fórmula 1 no se dio en una carrera

Existen otras dos marcas que superan lo hecho por Bottas y no se dieron en el Gran Premio de México; la diferencia es que no se registraron en una carrera, sino en una sesión de calificación y en una práctica libre.

La máxima velocidad alcanzada por un auto de Fórmula 1 en toda la historia es de 378 km/h, la cual se alcanzó en la Qualy del Gran Premio de Bakú 2016. Y mira tú, fue también Valtteri Bottas quien estableció ese récord.

Bottas tiene el récord de velocidad de un Fórmula 1 / Foto ilustrativa: Getty

El segundo récord es de 372.6 km/h, impuesto durante el segundo día de entrenamientos privados previo al GP de Monza 2005. Y falta más, pues según Motorsport, extraoficialmente alguna vez un Honda RA106 llegó a los 397.3 km/h intentando superar la barrera de los 400 km/h. ¡Wow!

Estamos a las puertas del Gran Premio de México 2025, así que vamos a ver si este año se rompe finalmente el récord de velocidad de un Fórmula 1. ¿Tú qué dices, se logrará?