Lo que necesitas saber: Red Bull está por debajo de Haas en el campeonato de constructores

Red Bull ha estado lejos de ser realmente una amenaza para para Mercedes y para Ferrari en el inicio de la temporada de Fórmula 1, incluso ahora mismo no puede ser considerado como la tercera fuerza de Gran Circo, pues sus pilotos no tienen podios y en la clasificación de constructores están por debajo de Haas y empatados con su hermano menor, Racing Bulls.

Clasificación de Constructores 2026

Posición Escudería Puntos 1 Mercedes 98 2 Ferrari 67 3 McLaren 18 4 Haas 17 5 Red Bull 12 6 Racing Bulls 12 7 Alpine 10 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

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No se puede decir que Red Bull tiene un solo problema, de hecho tiene una colección importante de problemas, como la fiabilidad de la unidad de potencia, que ya dejó fuera a Isack Hadjar en el Gran Premio de Australia y a Max Verstappen en China, además de las complicaciones que ha enfrentado Max en las largadas, sin embargo, un aficionado dejó en evidencia otro aspecto: El RB22 tiene sobrepeso.

Aficionado exhibe sobrepeso en el RB22 de Red Bull

Durante el Gran Premio de China, un aficionado instalado en los accesos VIP, con vista a la zona de pits, tomó una fotografía del monoplaza de Isack Hadjar, cuando éste pasaba por la báscula. La fotografía mostró el resultado del peso del RB22, el cual era de 716.5 kilogramos.

El RB22 peso 716 kilogramos sin piloto / @StormyMv33

La imagen fue tomada después de la sesión de calificación, en la cual los dos Red Bull finalizaron en el octavo y noveno lugar. En la misma sesión se muestra una fotografía del peso del McLaren de Lando Norris, que está en 697.5 kilogramos.

Este es el paseo del McLaren de Lando Norris / @StormyMv33

El reglamento de la F1 indica que el peso mínimo del auto, con todo y piloto, y sin combustible, debe ser de 768 kilogramos.

A este RB22 de 716 kilogramos, hay que sumarle los 70 kilogramos del peso de Hadjar, por lo cual el resultado es un peso de 786, lo que nos deja un sobrepeso de 18 kilos.

Red Bull renuncia a su decoración especial para GP de Japón

Esto explica por qué Red Bull descartó usar una decoración especial para el Gran Premio de Japón, y es que la pintura agrega algunos gramos a los monoplazas y lo que busca la escudería es todo lo contrario, bajar el peso.

Otro equipo del que se dice tiene sobrepeso es Aston Martin, que también tenía en planes una decoración especial para Japón para celebrar su alianza con Honda, sin embargo, los problemas del equipo británico son tantos que es natural esta decisión.