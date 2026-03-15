Lo que necesitas saber: El auto de Oscar Piastri fue retirado de la parrilla previo al inicio de la carrera

Checo Pérez ganó siete posiciones en el Gran Premio de China y por segunda ocasión completó una carrera para la escudería Cadillac, que se quedó cerca de los puntos, en gran parte porque tuvimos siete abandonos. El piloto mexicano terminó en la posición 15 después de comenzar desde el último cajón (22). Esta vez no se le desprendió ningún componente, pero lo mejor para la escudería estadounidense es que sus dos autos cruzaron la meta.

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de China e hizo sonar el himno de Italia en Fórmula 1 por primera vez en más de 20 años. Mercedes hizo el 1-2 en el podio con el segundo lugar de George Russell, mientras que Lewis Hamilton acompañó en el tercer puesto.

TOP 10

Kimi Antonelli George Russell Lewis Hamilton Charles Leclerc Ollie Bearman Pierre Gasly Liam Lawson Isack Hadjar Carlos Sainz Franco Colapinto

Lágrimas y mucha emoción de Antonelli

Kimi Antonelli festejó eufórico por la radio después de cruzar la meta: “Sí, lo hicimos, lo hicimos”. Sin embargo, el momento más emocionante fue cuando tomó el micrófono y tuvo que hacer varias pausas para responder las preguntas de David Coulthard para limpiarse la lágrimas.

Siete abandonos en el GP de China

Los dos autos de McLaren, el de Lando Norris y Oscar Piastri, fueron retirados antes de comenzar la carrera, al igual que el Williams de Alex Albon y el Audi de Gabriel Bortoleto. Otros tres autos abandonaron en compentencia.

Lance Stroll abandonó en la décima vuelta

Fernando Alonso abandonó en la vuelta 35

Max Verstappen abandonó en la vuelta 47 por problemas en la unidad de potencia

Lance Stroll abandonó en China / F1

Primer punto de Colapinto en Alpine

17 meses después, Franco Colapinto volvió a sumar puntos en Fórmula 1. El argentino finalizó en el décimo sitio en el Gran Premio de China y consiguió su primer punto como piloto de la escudería Alpine.

Colapinto pudo abandonar la carrera por un contacto con Esteban Ocon. Para su fortuna no hubo grandes daños y continuó con la carrera.

Checo Pérez tuvo una mala largada desde el último sitio, pues el mexicano tuvo un contacto con Valtteri Bottas, por lo cual dio un trompo y perdió distancia. Por fortuna, no hubo daños en ninguno de los monoplazas y Cadillac mantuvo sus dos coches en pista.

En la parte delantera, Kimi Antonelli, quien inició desde la pole position, perdió la punta con Lewis Hamilton, quien comenzó como un cohete, pero el volante de Mercedes puso orden vueltas después.

Hamilton into the lead off the line…



Here's how the Grand Prix start unfolded in China! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/8PCggan9tV — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Checo tuvo un contacto con Bottas / @automundialmx

Checo sigue disfrutando con Cadillac

Checo Pérez hizo bromas con su ingeniero de carrera tras perder ritmo en el Cadillac. Carlo Pasetti trataba de animar al mexicano y éste respondió con una analogía a Mario Kart y los hongos con los cuales el personaje de los videojuegos se hacía más grande y fuerte.

“Necesito un hongo ahora. Desaparecieron los hongos, no sé qué sucedió”.

Les vuelvo a subir el vídeo de Checo haciendo bromas de Mario Kart en medio de la carrera y todavía se reía hahahaha#ChineseGP



pic.twitter.com/9Y8keUIRH0 — Marie (@ma_fe79) March 15, 2026

Además, Fernando Alonso lo saludó en su lento Aston Martin cuando fue rebasado por el mexicano.

Fernando Alonso é ultrapassado pelo Perez e ele dá um tchauzinho pra Cadillac pic.twitter.com/MkbB5uTxUE — Aston Martin F1 Brasil (@AstonMartinBRF1) March 15, 2026

¿Por qué McLaren no corrió el GP de China?

McLaren informó que se detectaron problemas distintos con los autos de cada uno de sus pilotos.

“Lamentablemente, detectamos problemas distintos en ambos coches que les impidieron tomar la salida del GP de China. El coche de Oscar fue retirado de la parrilla poco antes de la vuelta de formación. Ahora trabajaremos para identificar cada problema”.

El auto de Piastri fue retirado de la parrilla / McLaren

¿Por qué Alex Albon no corrió el GP de China?

Williams informó que se detectó un problema hidráulico en el auto de Alex Albon, por lo cual optaron por retirar el monoplaza: “El equipo identificó un problema hidráulico en el coche de Alex durante las vueltas hasta la parrilla. A pesar de los esfuerzos del equipo por solucionar el problema, no ha sido posible y nos vemos obligados a retirar el coche”.

¿Por qué Gabriel Bortoleto no corrió el GP de China?

El auto de Gabriel Bortoleto fue empujado hacia el garaje 15 minutos antes de comenzar la carrera. El monoplaza del piloto brasileño presentó un problema hidráulico.