Renuncia el vicepresidente de la FIA en protesta contra Ben Sulayem

Lo que necesitas saber: Robert Reid se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad impulsado por Ben Sulayem y creció el conflicto entre ambos

La FIA se nos está desmoronando desde dentro. Su vicepresidente, Robert Reid, presentó su renuncia este 10 de abril porque de plano ya no puede seguir trabajando con Ben Sulayem, el polémico presidente emiratí de la Federación Internacional del Automóvil.

Mohammed Ben Sulayem / Getty

Renuncia el vicepresidente de la FIA y culpa a Ben Sulayem

A principios de marzo, te prometimos desde el paddock que esto sería el conflicto del año en el automovilismo, y como ves, no mentimos. Robert Reid hizo oficial su renuncia en redes sociales, tirándole completamente a Ben Sulayem.

“Cuando asumí este cargo, lo hice para servir a los miembros de la FIA, no para servir al poder. Con el tiempo, he sido testigo de una erosión constante de los principios que prometimos defender. Las decisiones se toman a puerta cerrada, pasando por encima de las estructuras y de las personas a las que la FIA debe representar“, explicó Reid, y no hace falta aclarar a quién se refiere.

“Mi renuncia no tiene que ver con personalismos, sino con principios. El automovilismo merece un liderazgo responsable, transparente y dirigido por sus miembros. Ya no puedo, de buena fe, seguir formando parte de un sistema que no refleja esos valores”.

Robert Reid, vicepresidente de la FIA / Foto: Getty

¿Cuál es el problema entre Robert Reid y Ben Sulayem?

Robert Reid dijo también que le preocupa gacho la forma en que se toman las decisiones hoy en día en la FIA, cortesía de Ben Sulayem: “Sin el debido proceso o la consulta adecuada, tanto internamente como con los miembros de la FIA y los órganos de gobierno de la FIA; el Senado y el Consejo Mundial del Deporte Motor”.

Y es que ambos ya venían peleando desde hace algunos meses. El hasta ayer vicepresidente de la FIA se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad impulsado por Ben Sulayem, al calificarla como una “orden de silencio” (AQUÍ todo lo que pasó). Eso molestó mucho al presidente de la FIA, pues lo excluyó de una reunión del Consejo Mundial del Deporte Motor junto a otros miembros de la Federación.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA / Fotografía FIA

Ben Sulayem también tomó represalias contra David Richards (director de Motorsport UK), y provocó la renuncia a la FIA de Steve Nielsen, Deborah Mayer, Tim Goss, Jacob Bangsgaard, Luke Skipper, Edward Floydd, Pierre Ketterer y Paolo Basarr.

Robert Reid se convirtió en vicepresidente de la FIA en 2021, cuando Ben Sulayem llegó a la presidencia. El emiratí buscará la reelección este 2025, pero igual y la presión y protestas por sus decisiones tumban esa ilusión.