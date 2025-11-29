Lo que necesitas saber:

Oscar Piastri le recortó dos puntotes a Lando Norris en el Campeonato de Pilotos; ahora está a 22 puntos del primer lugar.

¡Oscar Piastri no se rinde! Dejó muy claro en la semana que no ayudaría a Norris a conseguir el campeonato de pilotos y vaya que lo está cumpliendo. No solo se llevó la pole, también la victoria de la Sprint de Qatar.

Lando Norris se quedó fuera de la pelea, apenas pudo rescatar el tercer lugar, detrás de George Russell, pero al menos terminó por delante de Max Verstappen.

Y seguro se preguntan ¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos? Bueno, acá se los dejamos. Como podrán ver Norris se mantiene primero, pero Piastri ya le recortó distancia de 24 a 22 puntos. Verstappen por el contrario, aumentó a 25 puntos.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos
1 L. Norris McLaren 396
2 O. Piastri McLaren 374
3 M. Verstappen Red Bull 371
4 G. Russell Mercedes 301
5 C. Leclerc Ferrari 226
Oscar Piastri gana la Sprint de Qatar
Oscar Piastri gana la Sprint de Qatar / @F1

Resultados Sprint Qatar

PilotoEscuderíaPts
Oscar PiastriMcLaren8 pts
George RussellMercedes7 pts
Lando NorrisMcLaren6 pts
Max VerstappenRed Bull5 pts
Yuki Tsunoda*Mercedes4 pts
Kimi Antonelli*Red Bull3 pts
Fernando AlonsoAston Martin2 pts
Carlos SainzWilliams1 pts
*Sancionados con 5 s por exceder los límites de pista

Oscar Piastri gana su tercera Sprint en Qatar

Si Checo Pérez es el ‘Rey de Bakú’, Oscar Piastri lo es de Qatar, al menos cuando hablamos de Sprints. Con la victoria del 2025, consiguió su tercera victoria en el Circuito de Losail, es decir que, ha ganado todas las sprints que se han corrido ahí.

En la pista, Piastri hizo lo que debía y sobre todo, lo que necesitaba; se quedó con la Pole el viernes y en la Sprint mantuvo el primer lugar en la salida. Mientras que, Max Verstappen, el otro contendiente al campeonato, recuperó un par de lugares en la largada, pasó del sexto al cuarto.

Lando Norris fue quien más sufrió en la Sprint. Mientras su compañero lideraba la carrera, él, en el tercer lugar, tuvo que soportar el constante ataque y amenaza de Verstappen. Para su fortuna, el Red Bull no tuvo la suficiente potencia para superarlo.

Largada de la Sprint Qatar
@F1

Otro que tuvo problemas fue Carlos Sainz cuando parte de su auto se desprendió en plena carrera. Afortunadamente para él no hubo necesidad de ir a pits y logró rescatar el último punto de la Sprint.

Carlos Sainz en la Sprint de Qatar
Carlos Sainz en la Sprint de Qatar / @F1

Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli penalizados en Qatar

Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli se fueron penalizados con 5 segundos por exceder los límites de pista. Afortunadamente ambos llevaban la ventaja suficiente con sus respectivos rivales y mantuvieron su posición.

Parrilla de salida Sprint de Qatar

PilotoEscudería
1Oscar PiastriMcLaren
2George RussellMercedes
3Lando NorrisMcLaren
4Fernando AlonsoAston Martin
5Yuki TsunodaRed Bull
6Max VerstappenRed Bull
7Kimi AntonelliMercedes
8Carlos SainzWilliams
9Charles LeclercFerrari
10Alex AlbonWilliams
11Isack HadjarRacing Bulls
12Ollie BearmanHaas
13Gabriel BortoletoKick Sauber
14Nico HulkenbergKick Sauber
15Esteban OcónHaas
16Lance StrollAston Martin
17Liam LawsonRacing Bulls
18Lewis HamiltonFerrari
19Pierre GaslyAlpine
20Franco ColapintoAlpine

