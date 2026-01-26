Lo que necesitas saber: Los test de Barcelona no tendrán transmisión en ninguno de los cinco días

Checo Pérez rodará de nueva cuenta al Cadillac de Fórmula 1. Esta semana tendremos unos atípicos test o pruebas, en Barcelona, los cuales servirán para poner sobre la pista a los nuevos autos, que dan inicio a la nueva era reglamentaria y de paso a los primeros experimentos de Cadillac con Checo Pérez y Valtteri Bottas. Estas pruebas están enfocadas en el funcionamiento de las nuevas unidades de potencia, que a partir de este año reparten energía en un 50% entre un motor de combustión interna y uno eléctrico.

Debido a este cambio importante de reglamentación, los equipos disponen de tres etapas de entrenamiento antes de comenzar la temporada, del 6 al 8 de marzo, con el Gran Premio de Australia. La primera sesión es en Barcelona, y después vendrán otros dos periodos en Bahréin, del 11 al 13 de febrero, y del 18 al 20 de febrero.

Checo Pérez y Valtteri Bottas / Cadillac

Lo que necesitas saber sobre los test de Barcelona

Estos autos no están aún en condiciones de competir, así que deben ser tomados como laboratorios sobre ruedas, en los cuales los pilotos aún no encontrarán un rendimiento óptimo de competencia, y el objetivo será aportar la mayor cantidad de datos posibles para lograr una correcta evolución.

Pero como en todo, en los test de Barcelona hay regalas, y aquí te explicamos cómo estará la cosa.

¿Cuándo son los test de Barcelona?

Los test de Barcelona de Fórmula 1 se llevarán a cabo del lunes 26 de enero al viernes 30 de enero, en el circuito de Montmeló, en Barcelona, España.

Horarios de los test de Barcelona de Fórmula 1

Los equipos quieren la mayor cantidad de tiempo en la pista y lo tendrán con horarios bastante amplios, con un total de ocho horas divididas en dos turnos al más puro estilo godín.

El primero es de 9:00 a 13:00 horas. Después viene un receso y volveremos a la actividad de 14:00 a 18:00 horas, en horario de España.

Si traducimos esto a horario de México, la primera tanda nos cae de 2:00 a 6:00 de la mañana y el segundo de 7:00 a 11:00 de la mañana.

Transmisión de los test de Barcelona

Estos test son privados a petición de los propios equipos, por lo cual no habrá transmisiones. Tampoco habrá acceso a periodistas ni al público.

La promesa de Fórmula es que habrá un breve resumen cada día, además de entrevistas con los pilotos y personal de los equipos.

Test Barcelona 2026 Fórmula 1

¿Por qué no se transmiten los test de Barcelona?

Hay muchas dudas de los equipos respecto al funcionamiento de los nuevos monoplazas, principalmente con las unidades de potencia, así que se entiende que estas pruebas son para que todo lo que tiene que salir mal, salga de una vez.

Si hay un tronadero de motores, será mejor que esto suceda en privado.

Solo tres de cinco días

Aunque las pruebas tienen una duración de cinco días, los equipos tienen derecho a elegir sólo tres de esos días para poner el auto sobre pista.

Test de Barcelona F1 2026

Los ausentes en los test de Barcelona

De los 11 equipos de Formula 1 para la temporada 2026, sólo participarán 10 en las pruebas de Barcelona. Williams informó que tiene atrasos con su auto, por lo cual no llegará a esta sesión.

McLaren, Ferrari y Aston Martin se perderán el primer día de pruebas, también por retrasos. En el caso de McLaren se cree que puedan perderse incluso el segundo día.

Equipos confirmados para el primer día

Audi se declaró listo para poner su auto sobre la pista desde el lunes a las 9:00 de la mañana, hora de España, y se espera lo mismo con Cadillac.

Además de los equipos nuevos de Fórmula 1 para la temporada 2026, está confirmada la presencia de Alpine, Mercedes, Red Bull y Racing Bulls, así que desde el lunes podremos ver a seis equipos sobre la pista.

¿Cuándo corre Checo Pérez?

Cadillac iniciará los test de Barcelona en el primer turno con Valtteri Bottas, de 9:00 a 13:00 (de 2:00 a 6:00 de la mañana, horario de México) y Checo Pérez subirá al Cadillac de Fórmula 1 en el segundo turno, de 14:00 a 18:00 horas (de 7:00 a 11:00 de la mañana de México).

La merch de Cadillac 2026 / FB Cadillac

Neumáticos para los test de Barcelona

Pirelli dio a conocer los compuestos que se usarán en los test de Barcelona, que son el C1 (duros), C2 (medios) y C3 (blando). En total cada equipo tendrá 20 juegos de neumáticos para pista seca, además de cinco juegos para lluvia, pues se espera presencia de lluvia en algunos de estos cinco días.